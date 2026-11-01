امیرحسین فیروزپور با شکست مقابل حریفش از جمهوری آذربایجان از کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی وزن ۹۲ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان امیرحسین فیروزپور مقابل علی ماگومدوویچ تسوکایف از جمهوری آذربایجان با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

فیروزپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.  

برچسب ها: کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی آزاد ، کشتی
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