باشگاه خبرنگاران جوان-در اطلاعیه شرکت آب منطقه‌ای ایلام که روز یکشنبه صادر شده، آمده است: با توجه به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت توده بارشی، از امروز تا اواخر فردا (دوشنبه)، سراسر استان زیر تأثیر بارش‌ها قرار می‌گیرد و به دلیل سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، احتمال بروز خسارت وجود دارد.

در این اطلاعیه از همه هم‌استانی‌ها درخواست شده است برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت، از نزدیک شدن، عبور، استقرار و اسکان در حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و پایین‌دست سدها خودداری کنند.

شرکت آب منطقه‌ای ایلام بر آمادگی کامل گروه‌های عملیاتی و رصد مداوم وضعیت منابع آب استان همزمان با فعالیت سامانه بارشی کنونی تأکید کرده و از شهروندان خواسته توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.

پیش‌بینی‌های اداره‌کل هواشناسی استان حاکی از تداوم ناپایداری‌های هوا به شکل متناوب تا پایان وقت فردا (دوشنبه) است و طبق نقشه‌های پیش‌یابی، پس از فروکش موقت این سامانه، توده بارشی قدرتمند دیگری از روز چهارشنبه آسمان ایلام را زیر تأثیر قرار خواهد داد که فعالیت آن تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

ایستگاه‌های هواشناسی ایلام در جریان آغاز فعالیت این سامانه، بیشترین میزان بارش را در شهرستان مهران با ثبت ۱۸.۵ میلی‌متر گزارش کردند و پس از آن نیز ایستگاه‌های ارکواز ملکشاهی و هلیوه آبدانان هر کدام با ثبت ۱۳ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

سهم شهر ایلام از این بارندگی ۴.۵ میلی‌متر بود و مناطقی همچون چوار، هلیلان و سرابله بارش‌های کمتر از یک میلی‌متر دریافت کردند.

بررسی داده‌های ثبت‌ شده در ایستگاه‌های باران‌سنجی نشان می‌دهد که مناطقی نظیر دهلران، موسیان، زرنه و آسمان‌آباد بارندگی موثر گزارش نشده است، اما با توجه به ماهیت نقطه‌ای و رگباری سامانه‌های پاییزی، توزیع بارش‌ها در پهنه جغرافیایی استان ایلام یکنواخت نبوده و امکان تشدید ناگهانی بارندگی وجود دارد.