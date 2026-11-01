دستیار پوتین اعلام کرد که رئیس‌جمهور روسیه تاکنون هیچ‌گاه گفتگو با زلنسکی را رد نکرده و در صورت تماس او، پاسخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین هرگز از مذاکره با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خودداری نکرده و در صورت تماس همتای اوکراینی خود، به این تماس پاسخ خواهد داد.

اوشاکوف در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار شبکه تلویزیونی «وستی» گفت که پوتین همچنان آمادگی دارد به‌طور مستقیم با رئیس‌جمهور اوکراین ارتباط برقرار کند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا پوتین به تماس تلفنی زلنسکی پاسخ خواهد داد، گفت: «فکر می‌کنم قطعاً پاسخ خواهد داد. پوتین حتی یک بار هم از مذاکره خودداری نکرده است».

دستیار رئیس‌جمهور روسیه همچنین گفت که زلنسکی می‌تواند برای مذاکره با پوتین به مسکو سفر کند.

اوشاکوف اظهار داشت: «او از طریق منابع مختلف پیام‌هایی ارسال می‌کند و می‌خواهد گفت‌و‌گو کند. اگر تا این اندازه خواهان مذاکره است، پس بیاید.»

زلنسکی اخیرا ابراز امیدواری کرده که مذاکرات سه‌جانبه با حضور روسیه، اوکراین و آمریکا بین ۶ تا ۱۰ نوامبر (۱۵ تا ۱۹ آبان) در ابوظبی برگزار شود و خواستار آن شده که مقاماتی از اتحادیه اروپا نیز در این گفت‌و‌گو‌ها حضور داشته باشند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: یوری اوشاکوف ، ولادیمیر پوتین ، ولودیمیر زلنسکی
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