آیین اعطای هدایای فرمانده کل قوا به دانش آموختگان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در مسجد این دانشگاه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسم اعطای هدایای آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به دانش آموختگان دانشگاه شهید ستاری، امیر سرلشکر عطاءالله صالحی مشاور فرمانده کل قوا بر اهمیت آمادگی عملیاتی و معنوی در ماموریت‌های دفاعی تاکید کرد.

وی با اشاره به تحولات میدانی و آمادگی نیرو‌های مسلح اظهار داشت: در حال حاضر، تمرکز بر هدف‌گذاری دقیق و اجرای عملیات‌های تهاجمی حائز اهمیت است، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بر شناسایی و هدف‌گذاری دقیق تاکید دارند ما نیز با آمادگی بالا، توان عملیاتی خود را در مسیر تحقق اهداف دفاعی ارتقا می‌دهیم.

سرلشکر صالحی، سه رکن اصلی موفقیت در مسیر خدمت را «آمادگی جسمانی»، «سلامت روانی و سبک زندگی» و «استواری معنوی» دانست و با تاکید بر اهمیت ورزش و حفظ آمادگی بدنی مناسب برای افسران و دانشجویان افزود: داشتن انضباط در سبک زندگی و مراقبت از سلامت، زیربنای حضور موثر در عرصه‌های عملیاتی است.

منبع: ارتش