ترانشه حاجی آباد با مشارکت مردم در طرح نشان دارکردن مالیات به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان،محمد سالاری فرماندار حاجی‌آباد با تاکید بر نقش بی‌بدیل مشارکت‌های مردمی در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، گفت: ترانشه حاجی‌آباد با اعتباری بالغ بر ۵۰۰میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

فرماندارحاجی‌آباد با اشاره به الگوی نوین تأمین مالی این طرح تصریح کرد: یک‌سوم از اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل این پروژه عمرانی، با مشارکت آگاهانه و ارزشمند ۳۲۸ مؤدی مالیاتی در قالب «طرح نشان‌دار کردن مالیات تأمین شد. این اقدام، سندی گویا از مشارکت مستقیم و هوشمندانه هموطنان در آبادانی و توسعه زیرساخت‌های استان است.

فرماندار شهرستان حاجی‌آباد، پروژه ترانشه حاجی‌آباد را یکی از محور‌های حیاتی و استراتژیک در شبکه مواصلاتی استان برشمرد و اظهار داشت: این طرح با اتخاذ تدابیر موثر و هم‌افزایی مردم و دستگاه‌های اجرایی، و مشارکت مودیان مالیاتی در طرح نشان دارکردن مالیات‌ها به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی در تشریح اهمیت این طرح افزود: محور مذکور، شاهراه اصلی کریدور شمال به جنوب کشور محسوب می‌شود که به دلیل حجم بالای تردد ناوگان سنگین و ترانزیتی، ایمن‌سازی و رفع نقاط حادثه‌خیز آن همواره در اولویت مدیریت کلان استان قرار داشت. تکمیل این زیرساخت، گامی استوار و بنیادین در راستای ارتقای ضریب ایمنی، تسهیل تردد و کاهش سوانح جاده‌ای در این مسیر پرتردد است.

سالاری در پایان از مردم شریف استان درخواست کرد امسال نیز در طرح نشان دارکردن مالیات مشارکت نموده و مالیات خود را به طرحهای شهرستان حاجی آباد از جمله تامین آب شرب روستا‌های شهرستان حاجی آباد و احداث جاده در روستا‌های این شهرستان اختصاص دهند.