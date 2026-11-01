رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان از ثبت ۴۲ هزار و ۱۵۵ مأموریت امدادرسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی استان در هشت ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: حوادث ترومایی با ۱۳ هزار و ۷۳۶ مورد، بیشترین سهم را در مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان  ـ بابک هدایی اظهار کرد: نیرو‌های عملیاتی و کارشناسان مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان در هشت ماه نخست سال جاری به‌صورت شبانه‌روزی در سطح استان فعالیت کردند و موفق به انجام بیش از ۴۲ هزار مأموریت امدادرسانی شدند.

وی افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده در مرکز دیسپچ اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان، در این مدت ۴۲ هزار و ۱۵۵ مأموریت امدادی و انتقال بیماران به مراکز درمانی انجام شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به خدمات مشاوره‌ای این مرکز گفت: کارشناسان مرکز پیام اورژانس نیز در همین بازه زمانی ۲۵ هزار و ۷۱۱ مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

هدایی با تشریح آمار مأموریت‌های ثبت‌شده بیان کرد: حوادث ترومایی با ۱۳ هزار و ۷۳۶ مورد در صدر مأموریت‌های اورژانس ۱۱۵ کردستان قرار دارد و پس از آن، ۳ هزار و ۴۱۷ مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، یک هزار و ۶۰۴ مأموریت مربوط به مشکلات تنفسی و ۹۳۵ مأموریت نیز برای امدادرسانی به بیماران دیابتی انجام شده است.

وی ادامه داد: در هشت ماه نخست سال جاری همچنین ۵۳۴ مأموریت مرتبط با حوادث و مشکلات مغزی و ۲۶۱ مأموریت مربوط به مسمومیت‌ها در استان به ثبت رسیده است.

هدایی با اشاره به مأموریت‌های ویژه اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان اضافه کرد: کارشناسان این مرکز در هشت مورد نیز به مادران باردار در شرایط زایمان کمک کرده‌اند.

وی حجم مأموریت‌های انجام‌شده را بیانگر مسئولیت‌پذیری و تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس دانست و تأکید کرد: نیرو‌های عملیاتی در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان، با وجود دشواری‌های عملیاتی و شرایط جغرافیایی کردستان، برای ارائه خدمات سریع و باکیفیت به بیماران و مصدومان تلاش می‌کنند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پایان از شهروندان خواست هنگام مواجهه با حوادث و فوریت‌های پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، در سریع‌ترین زمان با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و تا زمان رسیدن آمبولانس، توصیه‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان مرکز پیام را رعایت کنند.

برچسب ها: کردستان ، ماموریت های اورژانس ، علوم پزشکی کردستان
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