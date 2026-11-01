فرماندار ویژه الیگودرز از انسداد محور روستایی کاکلستان به بزنوید در پی بارش شدید باران و ریزش کوه خبر داد و از رانندگان خواست تا زمان بازگشایی مسیر از محور جایگزین آبشار برای تردد استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی اداوی فرماندار ویژه الیگودرز گفت: بارش شدید باران در مناطق مختلف بخش ذلقی موجب ریزش بخشی از کوه و انسداد محور ارتباطی حدفاصل روستاهای کاکلستان و بزنوید شده است.

وی با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از ریزش کوه و ناپایداری شرایط مسیر از رانندگان خواست از تردد در محور مسدودشده خودداری و برای عبور و مرور از مسیر جایگزین آبشار استفاده کنند.

فرماندار ویژه الیگودرز با هشدار نسبت به شرایط محور جایگزین افزود: با توجه به حذف بهمن‌گیرها در مسیر آبشار، رانندگان هنگام عبور از این محور باید احتیاط لازم را داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی تردد کنند.

اداوی با اشاره به آغاز عملیات بازگشایی مسیر ادامه داد: عوامل راهداری در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم برای پاکسازی مسیر و برقراری مجدد تردد در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به شرایط جوی حاکم بر شهرستان از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رسیدگی به حوادث احتمالی خبر داد و بر ضرورت پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر و توجه به هشدارهای ایمنی تاکید کرد.