فرماندار ویژه الیگودرز از انسداد محور روستایی کاکلستان به بزنوید در پی بارش شدید باران و ریزش کوه خبر داد و از رانندگان خواست تا زمان بازگشایی مسیر از محور جایگزین آبشار برای تردد استفاده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی اداوی فرماندار ویژه الیگودرز گفت: بارش شدید باران در مناطق مختلف بخش ذلقی موجب ریزش بخشی از کوه و انسداد محور ارتباطی حدفاصل روستاهای کاکلستان و بزنوید شده است.

وی با اشاره به خطرات احتمالی ناشی از ریزش کوه و ناپایداری شرایط مسیر از رانندگان خواست از تردد در محور مسدودشده خودداری و برای عبور و مرور از مسیر جایگزین آبشار استفاده کنند.

فرماندار ویژه الیگودرز با هشدار نسبت به شرایط محور جایگزین افزود: با توجه به حذف بهمن‌گیرها در مسیر آبشار، رانندگان هنگام عبور از این محور باید احتیاط لازم را داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه و نکات ایمنی تردد کنند.

اداوی با اشاره به آغاز عملیات بازگشایی مسیر ادامه داد: عوامل راهداری در منطقه حضور دارند و اقدامات لازم برای پاکسازی مسیر و برقراری مجدد تردد در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به شرایط جوی حاکم بر شهرستان از آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای رسیدگی به حوادث احتمالی خبر داد و بر ضرورت پرهیز از تردد در مسیرهای پرخطر و توجه به هشدارهای ایمنی تاکید کرد.

برچسب ها: ریزش کوه ، بسته شدن راه روستایی
خبرهای مرتبط
علت توقف قطار ساری به تهران چه بود؟
جاده نهاوند نورآباد همچنان مسدود است
تبریز؛
بسته شدن راه 246 روستا در آذربایجان شرقی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صادرات ۷۳ میلیون دلاری لرستان به ۲۱ کشور جهان
اجرای ۷۰۰ برنامه بسیج دانش‌آموزی در لرستان؛ اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به راهیان نور
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
آخرین اخبار
نان مردم در شرایط بحرانی هم باید تأمین شود؛ آمادگی ۴۰ درصد نانوایی‌های لرستان برای قطعی برق
زاگرس فارمد بروجرد؛ گامی بلند در مسیر خودکفایی دارویی کشور/ صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس
ریزش کوه محور روستایی کاکلستان به بزنوید الیگودرز را مسدود کرد
اجرای ۷۰۰ برنامه بسیج دانش‌آموزی در لرستان؛ اعزام ۴ هزار دانش‌آموز به راهیان نور
صادرات ۷۳ میلیون دلاری لرستان به ۲۱ کشور جهان
تولید سالانه ۴۵ هزار تن آبزیان و تکثیر ۱۲۰ میلیون قطعه بچه‌ماهی در لرستان
مرمت و استحکام‌بخشی کرانه غربی پل تاریخی کلهر لرستان
کوهدشت رکورددار بارندگی لرستان شد؛ ثبت ۱۲.۹ میلی‌متر بارش در ۲۹ ساعت گذشته
ماجرای ادعای ضرب و جرح یکی از هواداران توسط لیدر خیبر چه بود؟