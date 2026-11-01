رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های جدید برای افزایش جذب زائران عتبات عالیات، خواستار تقویت پاسخگویی به مراجعان، شناسایی موانع و بازنگری در فرایند‌های ارائه خدمات زیارتی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان در نشست شورای مدیران سازمان حج و زیارت، مدیریت مدبرانه شرایط و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود را از الزامات پیشبرد برنامه‌های سازمان در حوزه‌های مختلف زیارتی دانست.

وی با اشاره به ضرورت افزایش استقبال از سفر‌های عتبات عالیات اظهار داشت: باید با بررسی مجدد فرایند‌های این حوزه، تغییرات محیطی و روحیات و دیدگاه‌های زائران را شناخت و خلأها، آسیب‌ها و مسائل موجود را احصا کرد تا با ارائه ایده‌های مناسب و جدید، زمینه رفع مشکلات و بهبود خدمات فراهم شود. 

رشیدیان همچنین بر استفاده از ظرفیت کارگزاران زیارتی، مشارکت افراد صاحب‌ایده، آگاه‌سازی مدیران کاروان‌ها و طراحی بسته‌های جدید زیارتی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه و کمتر استفاده‌شده را برای افزایش جذب زائران ضروری دانست.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین بر تداوم پیگیری‌های اجرایی برای عملیات حج تمتع ۱۴۰۶ و عملیات عمره مفرده مطابق برنامه ریزی‌ها تاکید کرد. 

در ادامه اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با تشریح آخرین پیگیری‌ها در حوزه حج تمتع و عمره مفرده گفت: اقدامات در بخش‌های خدماتی، زیرساختی و پروازی ادامه دارد و موضوع پرواز‌های حج و عمره با جدیت دنبال می‌شود. 

وی با اشاره به مذاکرات انجام‌شده درباره پرواز‌های حج تمتع، ابراز امیدواری کرد با تعیین تکلیف پرواز‌های عمره، زمینه آغاز این سفر‌ها فراهم شود. 

رضایی همچنین با بیان اینکه ثبت‌نام قطعی و دریافت هزینه کاروان‌ها طبق برنامه اولیه قرار بود از دهم آبان‌ماه آغاز شود، از تأخیر در این فرایند نسبت به زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده خبر داد و تأکید کرد برنامه‌های اجرایی همچنان در حال پیگیری است.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی حج تمتع آینده افزود: تعیین مدیران کاروان‌ها و مجموعه‌ها در دستور کار قرار گرفته و کمیته نرخ‌گذاری نیز با بررسی هزینه‌های ارزی، نرخ خدمات ایام تشریق، خدمات پزشکی و سایر الزامات اجرایی، جلسات کارشناسی خود را برگزار می‌کند.

به گفته وی، آمادگی سامانه‌های حج تمتع و هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد برنامه‌ها نیز از محور‌های مهم پیگیری سازمان است.

در بخش دیگری از این نشست یاسر نباتی، مدیرکل راهبری و نظارت بر امور کارگزاران زیارتی، گزارشی از ظرفیت کارگزاران در کاروان‌های حج، عمره و عتبات عالیات، فرایند انتخاب و به‌کارگیری آنان و نقش این ظرفیت‌ها در اقدامات خیرخواهانه و مؤمنانه اجتماعی ارائه کرد. 

همچنین رحیمی، مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان، درباره نرم‌افزار‌های حج تمتع آینده و قابلیت‌های جدید نرم‌افزار «حج من» توضیحاتی ارائه داد.

در این نشست، فعال بودن میز‌های پاسخگویی، برنامه‌ریزی برای مراجعات حضوری و انجام دقیق وظایف سازمان در شرایط موجود نیز مورد تأکید قرار گرفت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی حج

برچسب ها: سازمان حج و زیارت ، عتبات
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