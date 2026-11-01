باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده بندی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی با نتیجه ۴ بر ۳ سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ جیمز گرین از آمریکا را شکست داد.