مدیر شرکت زاگرس فارمد از تولید نزدیک به ۷۰ قلم دارو در این مجموعه خبر داد و گفت: با صادرات ۴۰ درصد محصولات به کشور‌های حوزه خلیج فارس، این شرکت سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - در شرایطی که توسعه تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات دارو از اولویت‌های مهم صنعت داروسازی کشور به شمار می‌رود، شرکت زاگرس فارمد بروجرد با تولید نزدیک به ۷۰ قلم دارو، نقش قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و توسعه صادرات دارویی ایفا می‌کند.

مدیر شرکت زاگرس فارمد با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ قلم دارو در این کارخانه تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از نیاز بازار را تأمین می‌کند و زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را فراهم آورده است.

وی با اشاره به حضور محصولات این شرکت در بازار‌های خارجی افزود: حدود ۴۰ درصد از دارو‌های تولیدی زاگرس فارمد به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود؛ موضوعی که علاوه بر معرفی توانمندی صنعت داروسازی کشور در بازار‌های منطقه، زمینه ارزآوری و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی را فراهم کرده است.

به گفته مدیر این شرکت، فعالیت‌های تولیدی و صادراتی زاگرس فارمد سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار درآمد ارزی به همراه دارد؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه در توسعه صادرات غیرنفتی و حضور در بازار‌های منطقه‌ای است.

توسعه سبد محصولات با تولید ۲۰ قلم داروی جدید

مدیر شرکت زاگرس فارمد همچنین از برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه خبر داد و گفت: ۲۰ قلم داروی جدید دامی در آستانه تولید قرار دارند که با ورود آنها به چرخه تولید، سبد محصولات شرکت گسترش پیدا می‌کند.

وی افزود: تولید دارو‌های جدید دامی می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت تولید، به تأمین نیاز فعالان حوزه دام و طیور، کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان رقابتی محصولات داخلی کمک کند.

برچسب ها: دارو ، صادرات ، لرستان
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