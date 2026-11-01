باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برآوردها، هزینه جنگ از اوایل سپتامبر تاکنون ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و حدود ۲۹ میلیارد دلار آن به جایگزینی مهمات، به‌ویژه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت، اختصاص داشته است. هزینه عملیات نظامی ۱۱.۹ میلیارد دلار و خسارت تجهیزات آمریکایی ۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

این جنگ تاکنون ۲۱ کشته و ۸۶۵ زخمی در میان نظامیان آمریکایی بر جای گذاشته است. افزایش هزینه‌های جنگ و رشد قیمت انرژی، در کنار فشار‌های سیاسی و نگرانی‌های اقتصادی، می‌تواند موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تحت تأثیر قرار دهد.