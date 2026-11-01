باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - ترکارانی، مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان، با اشاره به اهمیت تأمین کالا‌های اساسی و خدمات ضروری در شرایط بحرانی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های مهم پدافند غیرعامل، حفظ پایداری خدمات حیاتی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم هنگام بروز حوادث و شرایط اضطراری است که تأمین نان به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی خانوارها، جایگاه ویژه‌ای در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه نانوایی‌ها از مراکز مهم و حساس در زنجیره تأمین مواد غذایی محسوب می‌شوند، گفت: در همین راستا اقدامات لازم برای افزایش آمادگی نانوایی‌های استان در برابر قطعی برق و محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان با اشاره به آخرین وضعیت تجهیزات نانوایی‌های استان افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد خبازی‌های لرستان به موتور برق مجهز هستند و ۳۰ درصد نیز امکان استفاده از سوخت جایگزین را دارند.

ترکارانی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پشتیبان در نانوایی‌ها تصریح کرد: تجهیز نانوایی‌ها به موتور برق و پیش‌بینی سوخت جایگزین می‌تواند نقش مهمی در تداوم فعالیت این واحد‌ها هنگام بروز اختلال در شبکه برق یا محدودیت‌های سوخت‌رسانی داشته باشد و از ایجاد وقفه در روند پخت و عرضه نان جلوگیری کند.

تأمین پایدار نان در شرایط اضطراری، از جمله موضوعاتی است که نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و تجهیز زیرساخت‌های ضروری است. وابستگی فعالیت نانوایی‌ها به انرژی برق و سوخت، ضرورت پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین را دوچندان می‌کند.

بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان، در حال حاضر بخشی از نانوایی‌های استان به تجهیزات برق اضطراری و سوخت جایگزین مجهز شده‌اند؛ با این حال، با توجه به اینکه هنوز همه واحد‌ها از این امکانات برخوردار نیستند، تکمیل تجهیزات و افزایش پوشش نانوایی‌های مجهز می‌تواند یکی از محور‌های مهم برنامه‌ریزی برای ارتقای تاب‌آوری استان باشد.

بی‌تردید تداوم فعالیت نانوایی‌ها در زمان بحران تنها یک موضوع صنفی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت غذایی، آرامش روانی جامعه و حفظ ثبات خدمات عمومی ارتباط دارد؛ ازاین‌رو توسعه تجهیزات پشتیبان در خبازی‌های لرستان می‌تواند گامی مهم در مسیر افزایش آمادگی استان برای مواجهه با شرایط اضطراری باشد.