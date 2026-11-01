باشگاه خبرنگاران جوان - در پی استقبال خوب مخاطبان شبکه از سری پیشین برنامه گفتگوی ویژه مردمی و تقاضا برای پخش سری جدید، این برنامه به روال گذشته میز گفت‌و‌گو را به دل میادین، معابر و شهر‌های مختلف استان تهران می‌برد و در فضایی بی‌پیرایه، صمیمی و صریح با ایجاد بستری برای تفاهم، گفت‌و‌گو، همبستگی اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی فراهم می‌سازد.

این برنامه ضمن گفت‌وگویی رو در رو با اقشار مختلف مردم حاضر در میادین و تجمعات شبانه، مسائل مختلف روز از جمله شرایط کنونی جامعه از حیث سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی، نقش کشور‌های عرب منطقه در جنگ‌های اخیر، لزوم وحدت و همگرایی مردم، تبعیت از رهبری انقلاب، حضور جناح‌های سیاسی در پیشبرد اهداف انقلاب، نقش دولتمردان در کاستن مشکلات. اقتصادی، حضور جوانان و زنان در تجمعات و ... را بررسی خواهد کرد.

گفتنی است این برنامه با تهیه‌کنندگی «امیرحسین عرب‌اسدی» و اجرای «بهروز تشکر»، «حسین مولایی» و «مونا اورعی»، روز‌های فرد ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

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منبع: روابط عمومی شبکه تهران سیما