سری جدید برنامه «گفت‌وگوی ویژه مردمی»، روز‌های فرد ساعت ۲۲ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی استقبال خوب مخاطبان شبکه از سری پیشین برنامه گفتگوی ویژه مردمی و تقاضا برای پخش سری جدید، این برنامه به روال گذشته میز گفت‌و‌گو را به دل میادین، معابر و شهر‌های مختلف استان تهران می‌برد و در فضایی بی‌پیرایه، صمیمی و صریح با ایجاد بستری برای تفاهم، گفت‌و‌گو، همبستگی اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی فراهم می‌سازد.

این برنامه ضمن گفت‌وگویی رو در رو با اقشار مختلف مردم حاضر در میادین و تجمعات شبانه، مسائل مختلف روز از جمله شرایط کنونی جامعه از حیث سیاسی و فرهنگی و اقتصادی، تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونی، نقش کشور‌های عرب منطقه در جنگ‌های اخیر، لزوم وحدت و همگرایی مردم، تبعیت از رهبری انقلاب، حضور جناح‌های سیاسی در پیشبرد اهداف انقلاب، نقش دولتمردان در کاستن مشکلات. اقتصادی، حضور جوانان و زنان در تجمعات و ... را بررسی خواهد کرد. 

گفتنی است این برنامه با تهیه‌کنندگی «امیرحسین عرب‌اسدی» و اجرای «بهروز تشکر»، «حسین مولایی» و «مونا اورعی»، روز‌های فرد ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

روابط‌عمومی شبکه تهران، آماده دریافت نظرات مخاطبان از طریق ارسال پیامک به ۱۰۰۰۵ است.

منبع: روابط عمومی شبکه تهران سیما

برچسب ها: شبکه تهران ، گفت و گو
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