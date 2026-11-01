باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین با اشاره به برنامه ارسال موشک‌های سامانه پدافند هوایی پاتریوت که پیش‌تر از سوی آمریکا و اروپا تصویب شده است، گفت که این فرایند «نباید سال‌ها طول بکشد».

زلنسکی گفت: «روسیه همین حالا زیرساخت‌های ما را نابود می‌کند و برای زمستان روی موشک‌های بالستیک حساب باز کرده است. بنابراین، تصمیم‌های مربوط به پدافند هوایی نیز باید همین حالا اجرا شوند».

سامانه پدافندی پاتریوت یکی از مهم‌ترین تجهیزات دفاع هوایی اوکراین است. در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا اخیرا با فروش ۵۰۰ فروند موشک رهگیر پاتریوت از نوع «PAC-۳» به اوکراین به ارزش حدود ۲.۱ میلیارد دلار موافقت کرده است. هزینه این خرید قرار است از سوی کشور‌های اروپایی و کانادا تأمین شود؛ با این حال، موشک‌ها باید تولید شوند و زمان‌بندی تحویل آنها مشخص نیست.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ممکن است تحویل این محموله چندین سال طول بکشد؛ موضوعی که نگرانی کی‌یف را درباره تأمین نیاز‌های فوری پدافندی، به‌ویژه پیش از زمستان، افزایش داده است.

منبع: بریکینگ نیوز