سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزی در حاشیه نمایشگاه جامع کشاورزی ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - مهدی خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از برگزاری دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزی در حاشیه نمایشگاه جامع کشاورزی ساری خبر داد و گفت: توسعه آموزش‌های مهارتی با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، کلید طلایی ارتقای بهره‌وری، پایداری تولید و تقویت تاب‌آوری بخش کشاورزی در هفته پدافند غیرعامل است.

او افزود:این دوره‌ها با هدف ارتقای دانش فنی، انتقال یافته‌های تحقیقاتی، توانمندسازی کارشناسان و بهره‌برداران و آشنایی با روش‌های نوین تولید با مشارکت فعال شرکت‌های دانش‌بنیان بخش خصوصی برگزار شد و در آن سه محور تخصصی شامل «مدیریت تغذیه گیاهان زراعی و باغی»، «تغذیه برنج» و «کشت و توسعه گیاهان دارویی» به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

خلیلی با تأکید بر ضرورت گذر از روش‌های سنتی و حرکت پرشتاب به سمت کشاورزی علمی، دانش‌محور و هوشمند، گفت: آموزش مستمر و انتقال دانش تخصصی به بهره‌برداران، پیشران اصلی در افزایش عملکرد محصولات، مدیریت بهینه نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفی محصولات کشاورزی به شمار می‌رود.

او با اشاره به اهمیت تلفیق ترویج دولتی و ظرفیت بخش خصوصی، افزود: توسعه آموزش‌های مهارتی و بهره‌گیری از تخصص محققان و نوآوران، بستر مناسبی را برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و تضمین امنیت غذایی استان فراهم می‌کند؛ راهبردی حیاتی که در چارچوب اهداف پدافند غیرعامل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

برچسب ها: جهاد کشاورزی مازندران ، کشاورزی دانش بنیان
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