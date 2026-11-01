تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب ۶ مدال شامل ۲ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز، در جایگاه سوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان روز‌های ۷ لغایت ۱۰ آبان‌ماه سال ۱۴۰۵ به میزبانی شهر آستانه، کشور قزاقستان برگزار شد و تیم ایران با کسب ۲ طلا، ۱ نقره و ۳ برنز و ۱۳۳ امتیاز، عنوان سومی مسابقات را کسب کرد.

برای تیم ملی ایران، احمدمحمد نژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال طلا، محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال نقره، رحمان عموزاد در وزن ۶۵ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده‌بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- آمریکا ۱۹۴ امتیاز، ۲- روسیه ۱۸۵ امتیاز، ۳- ایران ۱۳۳ امتیاز، ۴- آذربایجان ۸۸ امتیاز، ۵- ژاپن ۴۷ امتیاز، ۶- قرقیزستان ۴۳ امتیاز، ۷- قزاقستان ۴۰ امتیاز، ۸- گرجستان ۳۶ امتیاز، ۹- مغولستان ۳۵ امتیاز، ۱۰- کره شمالی ۳۰ امتیاز

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، نتایج نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت. والی زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در ادامه با نتیجه ۱۷ بر ۱۳ مغلوب موتالیف از روسیه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۱ کیلوگرم، احمد محمدنژاد جوان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۱۰ بر ۹ نیکیل از هند را مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۳ بر ۲ مارکوس بلیز از آمریکا را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. جوان در این مرحله مقابل اسیل آیتکین از قزاقستان با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در دیدار نهایی مقابل زائور اوگویف قهرمان جهان و المپیک از روسیه با نتیجه ۹ بر ۲ به پیروزی رسید و طلایی شد.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله داستانبک از قزاقستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این مرحله مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا خلیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد یارشوف از ازبکستان را با نتیجه ۸ بر صفر مغلوب کرد. وی در یک چهارم نهایی با نتیجه ۶ بر ۱ مغلوب تومور اوچیر دارنده مدال نقره جهان از مغولستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از روسیه، خلیلی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۲ جیمز گرین از آمریکا را شکست داد. یزدانی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد. نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد. نخودی در فینال مقابل لوی هاینس از آمریکا با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم، کامران قاسمپور در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۳ ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۳ بر ۱ و ضربه فنی مقابل مالک شاوایف از قزقیزستان شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد مقابل حریفی از آمریکا، قاسمپور از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. فیروزپپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار مقابل علی ماگومدوویچ تسوکایف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر صفر مغلوب شد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، حسن یزدانی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر کیم از کره جنوبی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۷ بر ۵ مغلوب آرش یوشیدا دارنده مدال برنز جهان از ژاپن شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، حسن یزدانی به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر ویکی از هند را مغلوب کرد و راهی دیدار رده بندی شد. یزدانی در این مرحله مقابل احمد تاج‌دینف قهرمان المپیک از بحرین با نتیجه ۵ بر صفر به پیروزی رسید و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، امیرحسین زارع پس از استراحت در دور اول، در دور دوم جاسپوران سینگ از هند را با نتیجه ۱۱ بر صفر شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر آرون جانسون از جامائیکا را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. زارع در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر صفر وایت هندریکسون از آمریکا را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر مقابل عبدالله قربانوف از روسیه به پیروزی رسید و دومین طلای کاروان ایران را ثبت کرد.

رده بندی انفرادی:

۵۷ کیلوگرم: ۱- اسپنسر لی (آمریکا) ۲- رومن گیلرمو براوو یانگ (مکزیک) ۳- ابوبکر موتالیف (روسیه) و هان (کره شمالی)

۶۱ کیلوگرم: ۱- احمد جوان (ایران) ۲- زائور اوگویف (روسیه) ۳- کوانگ کیم (کره شمالی) و مارکوس بلیز (آمریکا)

۶۵ کیلوگرم: ۱- بون باست (آمریکا) ۲- وازگن توانیان (ارمنستان) ۳- رحمان عموزاد (ایران) و عباس گادژی ماگمادوف (روسیه)

۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراگیم ابراگیموف (روسیه) ۲- ارنازار آکماتعلی‌یف (قرقیزستان) ۳- تولگا تومور اوچیر (مغولستان) و زین رترفورد (آمریکا)

۷۴ کیلوگرم: ۱- اینالبک شریف (روسیه) ۲- نورکوژا کایپانوف (قزاقستان) ۳- امیرمحمد یزدانی (ایران) و یوشینوسوکه آئویاگی (ژاپن)

۷۹ کیلوگرم: ۱- لوی هاینس (آمریکا) ۲- محمد نخودی (ایران) ۳- اسماعیل خانیف (روسیه) و محمدحبیب کادزیماگومدوف (بلاروس)

۸۶ کیلوگرم: ۱- کایل دیک (آمریکا) ۲- آرسنی دژی‌یف (آذربایجان) ۳- مالیک شاوایف (قرقیزستان) و ولادیمری گامکلرلیدزه (گرجستان)

۹۲ کیلوگرم: ۱- امان الله گادجیماگومدوف (روسیه) ۲- ترنت هیدلی (آمریکا) ۳- علی ماگومدوویچ تسوکایف (آذربایجان) و میریانی مایسورادزه (گرجستان)

۹۷ کیلوگرم: ۱- کایل اسنایدر (آمریکا) ۲- آرش یوشیدا (ژاپن) ۳- حسن یزدانی (ایران) و عبدالرشید سعدالله‌یف (روسیه)

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- امیرحسین زارع (ایران) ۲- عبدالله کوربانوف (روسیه) ۳- گئورگی مشویلدیشویلی (آذربایجان) و وایت هندریکسون (آمریکا)

برچسب ها: تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
به امید آینده ای درخشان تر ...
همه تون رو قلبأ دوست داریم.
چرا؟ چونکه تمام سعی و تلاش خود را کرده اید.
موفق و پیروز و پایدار باشید.
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بد شانسی هم آوردیم
ماشاالله ایران
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
تبریک
به هر حال روی سکو رفتیم ولی ناداوری هم شد وگرنه دوم بودیم
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
فدراسیون در بعضی از مسابقات نتوانست از حق اعضای تیم ملی دفاع کند .موردی که در کشتی فرنگی هم شاهدش بودیم .چرا بااین همه استعداد و توانایی فنی در سطح تصمیمات فدراسیون جهانی ایران جایگاهی ندارد؟!
۱
۶
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