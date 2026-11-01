کشتی گیر سنگین وزن کشورمان گفت: من به سهم خودم به آقا پژمان ادای احترام می‌کنم، چون ایشان از نظر من پرافتخارترین سرمربی تاریخ کشتی کشور ماست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین زارع پس کسب هفتمین مدال جهان و المپیک، با تقدیر از همراهی مردم شریف ایران اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که در این مسابقه نیز توانستم مانند سال گذشته به مدال طلا برسم؛ امیدوارم این مدال در این روز‌های سخت، حال مردم ما را خوب کرده و دلشان را شاد کرده باشد، چرا که کشتی ورزش اول کشور ماست و همه مردم عاشق آن هستند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش ملی کشور افزود: امیدوارم با توجه به شرایط و اتفاقاتی که پیرامون تیم ما رقم خورد، این مدال طلا توانسته باشد لبخند رضایت را بر لبان مردم عزیز بنشاند.

قهرمان وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد ادامه داد: باید بگویم با لطف و عنایت خداوند متعال، حمایت‌های بی‌دریغ کادرفنی و زحمات شبانه‌روزی پدر و مادرم، امیدوارم این مسیر پرقدرت ادامه داشته باشد تا بتوانم با تمرینات مستمر، همچنان برای پرچم مقدس کشورمان افتخارآفرینی کنم. از تک‌تک مردم ایران و حامیان کشتی صمیمانه سپاسگزارم.

زارع در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه کادرفنی تیم ملی و انتقاد از برخی کم‌مهری‌ها نسبت به سرمربی تیم ملی، تأکید کرد: دیروز به این فکر می‌کردم که پژمان درستکار در عین اینکه بسیار بزرگ و پرافتخار است، چقدر غریب، تنها، مظلوم و بی‌ادعاست. او از روزی که وارد تیم ملی شد، چقدر برای این تیم زحمت کشید، تغییر و تحولات مثبت به وجود آورد و چیز‌های جدیدی را به کشتی ایران اضافه کرد که قبلاً اصلاً نداشتیم.

دارنده مدال طلای جهان تصریح کرد: امروز نمی‌دانم باید بگویم متأسفانه یا خوشبختانه، وقتی تیم ما در مسابقات جهانی ۶ مدال گرفت و رکوردی بی‌نظیر ثبت کرد، باز هم به او انتقاد می‌شود و این نشان‌دهنده توقعات بالاست، اما من این را به فال نیک می‌گیرم. به شخصه شاهد بودم که او بهترین شرایط زندگی را رها کرد و به ایران برگشت؛ او خانواده‌اش را دیر به دیر می‌بیند و مطمئناً آن‌قدر که برای من و بچه‌های تیم وقت می‌گذارد، برای پسر خودش (علی) وقت نمی‌گذارد.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: من به سهم خودم به آقا پژمان ادای احترام می‌کنم، چون ایشان از نظر من پرافتخارترین سرمربی تاریخ کشتی کشور ماست و من به ایشان بدهکارم. جامعه کشتی و همه مردم ما باید پژمان درستکار‌ها را روی سرشان بگذارند و قدردان زحمات شبانه‌روزی‌شان باشند.

منبع: فدراسیون کشتی

برچسب ها: امیرحسین زارع ، کشتی آزاد ، پژمان درستکار ، تیم ملی کشتی آزاد ایران ، کشتی آزاد قهرمانی جهان ، کشتی
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