مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی از بارش در نواحی غرب و مرکزی از جمله تهران، البرز و غرب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از تشدید بارش‌ها و احتمال سیلاب در چهار استان لرستان، ایلام، غرب چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان طی امشب خبر داد.

وی افزود: با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی، از هموطنان در این مناطق خواسته شده است از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

او تاکید کرد:همچنین در استان‌های همدان، مرکزی، قم، تهران و ارتفاعات البرز مرکزی نیز افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و برای استان‌های ساحلی خزر بارش پراکنده پیش‌بینی کرده است.