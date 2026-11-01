ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های هما، دارایی، کشاورز و سایپا درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید علیدوستی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که طی ماه‌های گذشته تحت درمان بیماری سرطان قرار داشت، درگذشت.

زنده یاد علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ بود. او در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ به‌عنوان بازیکن ثابت در ترکیب تیم ملی حضور داشت.

این پیشکسوت فوتبال همچنین سابقه حضور در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ را داشت. علیدوستی با ثبت ۱۵ گل ملی در ۲۷ بازی ملی در کنار وحید هاشمیان، هفتمین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‌شود.

علیدوستی بخش عمده دوران بازیگری خود را در هما گذراند و سپس با پیوستن به زالم‌روهر آلمان، حضور در فوتبال اروپا را تجربه کرد. بازی برای دارایی، کشاورز و سایپا نیز در کارنامه او ثبت شده است.

فعالیت علیدوستی پس از پایان دوران بازیگری با مربیگری ادامه یافت. او هدایت تیم‌هایی از جمله پیکان، سایپا، هما و تراکتور را بر عهده داشت و در فوتبال پایه نیز سرمربی تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران بود.

آخرین فعالیت فوتبالی او به همکاری با باشگاه چادرملو اردکان در سمت مدیر فنی مربوط می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت حمید علیدوستی مهاجم با اخلاق سابق تیم ملی فوتبال ایران را به خانواده ایشان و جامعه فوتبال تسلیت می‌گوید.

برچسب ها: حمید علیدوستی ، تیم ملی فوتبال ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
مرحوم علی دوستی فوتبال لیست بزرگ و با اخلاق و خلاق و وطن دوست بود.خداوند رحمتش بکند. روحش شاد و یادش گرامی...
۶
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
حشمت الملوک خورشیدی
۲۲:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
روحش شاد و یادش گرامی، تسلیت به دوست و همبازی قدیمیم ترانه عزیز
۴
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
مصطفی
۲۲:۱۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
با اخلاق ترین آدم فوتبالی که سراغ داشتم.خدایش بیامرزد.به خانواده محترم نیز تسلیت عرض میکنم.
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
از طرف هواداران تراختور
ا.. رحمت السین
۳
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
روحش شاد ،مربی با اخلاق و وارسته
۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
یادش گرامی و روحش شاد
۵
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
کامیار
۲۱:۳۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
خداوند بیامرزتش نمیدونم چجور آدمی بود فوتبال دنبال نمیکنم اما مطمئنم فردا 4 تا عقده ای که دنبال جلب توجهن یه آتیشی به گورش میفرستن موقع خاکسپاری اش فقط حرمت شکنی ها رو ببینید یکی کشف حجاب میکنه دیگری آهنگ میخونه نا سلامتی رفتین مراسم دفن میت که همه عزادارند و یه تلنگر و عبرتی باید برای آدم باشه که به فرداش فکر کنه
موفق باشید
۷
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
خداوند رحمتش کند
۳
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
رامتین
۲۱:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آدمی کم حاشیه بود و دنبال جنجال نبودش
خداوند بیامرزتش
۱
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
روحت شاد اسطوره 🌷🌷🌷🙏
تسلیت به ترانه🌷
۸
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پدر ترانه علیدوستی روحت شاد
۱۱
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
روحش شاد
۲
۲۸
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