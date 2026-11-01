باشگاه خبرنگاران جوان - حمید علیدوستی ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران که طی ماه‌های گذشته تحت درمان بیماری سرطان قرار داشت، درگذشت.

زنده یاد علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ بود. او در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ به‌عنوان بازیکن ثابت در ترکیب تیم ملی حضور داشت.

این پیشکسوت فوتبال همچنین سابقه حضور در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶ را داشت. علیدوستی با ثبت ۱۵ گل ملی در ۲۷ بازی ملی در کنار وحید هاشمیان، هفتمین گلزن برتر تاریخ تیم ملی فوتبال ایران محسوب می‌شود.

علیدوستی بخش عمده دوران بازیگری خود را در هما گذراند و سپس با پیوستن به زالم‌روهر آلمان، حضور در فوتبال اروپا را تجربه کرد. بازی برای دارایی، کشاورز و سایپا نیز در کارنامه او ثبت شده است.

فعالیت علیدوستی پس از پایان دوران بازیگری با مربیگری ادامه یافت. او هدایت تیم‌هایی از جمله پیکان، سایپا، هما و تراکتور را بر عهده داشت و در فوتبال پایه نیز سرمربی تیم‌های ملی جوانان و نوجوانان ایران بود.

آخرین فعالیت فوتبالی او به همکاری با باشگاه چادرملو اردکان در سمت مدیر فنی مربوط می‌شد.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت حمید علیدوستی مهاجم با اخلاق سابق تیم ملی فوتبال ایران را به خانواده ایشان و جامعه فوتبال تسلیت می‌گوید.