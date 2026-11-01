باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس فارس در جهت برقراری امنیت، طی عملیات‌هایی موفق به کشف مزرعه ماینر و احتکار پتو و بالش شد.

کشف مزرعه ماینر در سروستان

فرمانده انتظامی استان فارس از خاموشی ۴۷ دستگاه استخراج رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس، بیان کرد: ماموران انتظامی سروستان با اقدامات فنی از خبری مبنی بر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز در یک دامداری در یکی از محله‎های این شهرستان مطلع و پس از حصول اطمینان و کسب تکلیف قضایی، به محل اعلامی اعزام شدند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از این مکان، ۴۷ دستگاه ماینر در حال استخراج رمز ارز دیجیتال که به صورت حرفه‌ای در زیرزمین و اطراف دامداری جاسازی و تعبیه شده بود کشف و از مدار برق خارج شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش اموال مکشوفه ۱۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پرونده در این خصوص تشکیل و یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

سردار ملکی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیت‌های غیرقانونی که موجب اخلال در شبکه توزیع برق و تضییع حقوق عمومی می‌شود، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

احتکار پتو و بالش‌های خارجی در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف ۱۰ هزار و ۶۰۰ تخته پتو و بالش احتکار شده در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون بیان کرد: ماموران انتظامی کازرون پس از کسب خبری مبنی بر انبار پتو و بالش احتکار شده در یکی از روستا‌های این شهرستان، با بررسی صحت و سقم خبر، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی کازرون پس از هماهنگی قضایی به محل مراجعه کرده و در بازرسی از یک سوله، ۱۰ هزار و ۶۰۰ تخته پتو و بالش احتکار شده کشف شد و به مقر پلیس آگاهی انتقال دادند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ مصطفایی با تاکید بر نقش مردم در مقابله با اخلال‌گران اقتصادی، گفت: معتقدیم هر شهروند یک ناظر اقتصادی است و از هموطنان درخواست می‌کنیم اخبار و اطللاعات خود درباره هرگونه احتکار و گران فروشی را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰، با پلیس در میان بگذارند.

کشف خاک معدنی بنتونیت بدون مجوز در خفر

فرمانده انتظامی خفر از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۲۷ تن خاک معدنی بنتونیت بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده فرمانده انتظامی خفر اظهار کرد: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام برپایی تور ایست و بازرسی و پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون ۲۷ تن خاک معدنی از نوع بنتونیت بدون مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر ارزش مالی بار مکشوفه را از این کامیون برابر نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف بیش از ۴۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کازرون

فرمانده انتظامی کازرون از کشف ۴۵۳ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حمید رضا مصطفایی فرمانده انتظامی کازرون، اظهار کرد: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و تخصصی از انبار سیگار در یکی از روستا‌های این شهرستان مطلع شدند و با بررسی صحت و سقم خبر، رسیدگی به موضوع را دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران یگان امداد و کلانتری ۱۱ محمدیه با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان موفق شدند ۴۵۳ هزار و ۶۰۰ نخ سیگار قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کازرون با بیان اینکه برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالا‌های مکشوفه ۷ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری اعضای باند سارقان در سروستان

فرمانده انتظامی سروستان از دستگیری باند سارقان و کشف ۵۲ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی‌آزاد فرمانده انتظامی سروستان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان، مأموران کلانتری مرکزی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی، موفق به شناسایی و دستگیری اعضای باند سارقان و مالخران شدند.

او افزود: در ادامه تحقیقات و بررسی‌های تخصصی، اعضای این باند ۴ نفره در بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون به ۵۲ فقره سرقت از ساختمان‎های نیمه کاره، منزل، محتویات خودرو و مزارع کشاورزی اعتراف کردند و اموال مسروقه نیز کشف و تحویل مالباختگان شد.

فرمانده انتظامی سروستان با ییان اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران، از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف سوخت بدون مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از اجرای طرح مبارزه با قاچاق و کشف بیش از یک هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند فرمانده انتظامی بوانات بیان کرد: ماموران انتظامی بوانات در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، اقدام به تور ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی کردند.

او افزود: در این طرح ماموران به ۲ دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شدند و پس متوقف کردن، در بازسی از آنها در مجموع یک هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل بدون مجوز که به صورت ماهرانه‌ای در باک اضافه جاساز شده بود را کشف کردند.

سرهنگ ارجمند با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس