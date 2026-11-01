معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تکمیل پروژه‌های عمرانی سلامت محور در دست اجرا با اولویت طرح‌های بالای ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی اولویت این وزارتخانه به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان- طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با استاندار همدان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه بیان کرد: مولدسازی دارایی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مسوولیت‌های اجتماعی و مشارکت خیرین سلامت از راهکار‌های مهم تامین منابع مالی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش با بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان همدان با اولویت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، گفت: تمرکز منابع و اعتبارات بر طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، می‌تواند زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.

موهبتی با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکار‌های مهم برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و بر تأمین ۱۰ درصد از منابع مورد نیاز از محل مولدسازی دارایی‌ها و هدایت این منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار تاکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مسوولیت اجتماعی و مشارکت خیرین سلامت را در تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری دانست و اظهارکرد: استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت توازن و عدالت در توزیع منابع میان مناطق مختلف استان همراه باشد تا زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت فراهم شود.

استاندار همدان نیز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی را برای تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ضروری دانست.

حمید ملانوری‌شمسی با تاکید بر اهمیت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، بر تمرکز منابع و اعتبارات به پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تأکید کرد و بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها را زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات سلامت و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم استان دانست.

در پایان این دیدار، بر هم‌افزایی وزارت بهداشت، استانداری همدان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دانشگاه علوم پزشکی همدان برای بسیج ظرفیت‌های مالی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار حوزه سلامت تأکید شد.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، پروژه های عمرانی
خبرهای مرتبط
۵۵۰۰ پروژه عمرانی در دست ساخت در سطح کشور
8 پایگاه اورژانس در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می‌رسد
افتتاح ۴۸ پروژه عمرانی، بهداشتی و درمانی در خوزستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد از اولویت‌های وزارت بهداشت است
آخرین اخبار
تکمیل طرح‌های با پیشرفت بالای ۷۰ درصد از اولویت‌های وزارت بهداشت است