باشگاه خبرنگاران جوان- طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار با استاندار همدان بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی حوزه بیان کرد: مولدسازی دارایی‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت مسوولیت‌های اجتماعی و مشارکت خیرین سلامت از راهکار‌های مهم تامین منابع مالی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش با بررسی ظرفیت‌های موجود برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی استان همدان با اولویت طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، گفت: تمرکز منابع و اعتبارات بر طرح‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند، می‌تواند زمینه بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها و افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.

موهبتی با اشاره به محدودیت منابع مالی و ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکار‌های مهم برای تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و بر تأمین ۱۰ درصد از منابع مورد نیاز از محل مولدسازی دارایی‌ها و هدایت این منابع به سمت طرح‌های اولویت‌دار تاکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت مسوولیت اجتماعی و مشارکت خیرین سلامت را در تکمیل پروژه‌های عمرانی ضروری دانست و اظهارکرد: استفاده از این ظرفیت‌ها باید با رعایت توازن و عدالت در توزیع منابع میان مناطق مختلف استان همراه باشد تا زمینه توسعه متوازن زیرساخت‌های سلامت فراهم شود.

استاندار همدان نیز با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی را برای تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ضروری دانست.

حمید ملانوری‌شمسی با تاکید بر اهمیت اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی، بر تمرکز منابع و اعتبارات به پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تأکید کرد و بهره‌برداری سریع‌تر از این طرح‌ها را زمینه‌ساز ارتقای سطح خدمات سلامت و پاسخگویی بهتر به نیاز‌های مردم استان دانست.

در پایان این دیدار، بر هم‌افزایی وزارت بهداشت، استانداری همدان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و دانشگاه علوم پزشکی همدان برای بسیج ظرفیت‌های مالی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اولویت‌دار حوزه سلامت تأکید شد.