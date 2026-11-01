مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند از ربایش یک کشتی ایرانی با ۲۳ سرنشین در شمال شرق سومالی خبر داد و گفت وضعیت ایمنی خدمه آن هنوز مشخص نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند اعلام کرد دزدان دریایی سومالی یک کشتی صیادی ایرانی با ۲۳ سرنشین را در آب‌های شمال شرق این کشور ربوده‌اند.

این مرکز می‌گوید که کشتی ربوده شده به یک مسیر کشتیرانی تجاری نزدیک شده و ممکن است به‌عنوان پایگاهی شناور برای پشتیبانی از حملات بعدی به کشتی‌های تجاری دیگر استفاده شود.

بر اساس این گزارش، کشتی «آذینی» روز پنجشنبه در محدوده میان شهر‌های ساحلی بندر بیلا و حافون در شمال شرق سومالی ربوده شده است.

یک افسر امنیت دریایی از نیروی پلیس دریایی منطقه پونتلند سومالی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت ۱۲ دزد دریایی این کشتی را که حامل ۲۱ خدمه ایرانی و دو نیروی امنیتی سومالیایی بود، توقیف کرده‌اند.

مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند در هشداری اعلام کرد وضعیت ایمنی خدمه کشتی مشخص نیست. این مرکز همچنین هشدار داد دزدان دریایی ممکن است از «آذینی» به‌عنوان کشتی مادر برای پشتیبانی از حملات به کشتی‌های تجاری استفاده کنند.

این ربایش در شرایطی رخ می‌دهد که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند بار دیگر افزایش یافته است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دزدان دریایی از فروردین تا شهریور امسال دست‌کم شش کشتی تجاری را ربوده‌اند.

منبع: آسوشیتدپرس