آرسنال با پیروزی خانگی مقابل در هفته نهم لیگ برتر انگلیس به صدر جدول رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درحساسترین بازی هفته نهم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه خانگی اش امارات میزبان لیورپول بود.
توپچیهای لندنی به دلیل شکست منچسترسیتی مقابل برایتون درصدد بودند تا با پیروزی در این دیدار خانگی علاوه بر ایجاد ۳ امتیاز اختلاف با سیتیزنها صدرنشین جدول شوند.
کای هاورتز در دقیقه ۱۶ گل نخست بازی را به ثمر رساند.
در ادامه تلاش لیورپول برای تساوی بازی ثمری نداشت تا بازی با تک گل کای هاورتز به سود توپچی ها به پایان برسد.
آرسنال با این پیروزی ارزشمند خانگی ۲۴ امتیازی شد و به صدر جدول رسید.
لیورپول نیز با ۱۵ امتیاز در رده پنجم قرار دارد.