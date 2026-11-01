باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار عبدالهیان، معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفت‌وگویی خاطرنشان کرد: با تصویب قانون برنامه هفتم پیشرفت، تکلیف قانونی برای اصلاح و تجمیع قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران، بر عهده دولت گذاشته شده است.

وی با اشاره به بند ت ماده ۳۱ این قانون، تصریح کرد: این ماده، مبنای اصلی برای حرکت بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای اصلاح قوانین مربوط به حوزه ایثارگران است.

فرآیند کارگروهی و مشارکت نخبگان

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه قانون‌نویسی و اصلاح قوانین، فرآیندی حساس و زمان‌بر است، تأکید کرد: ما برای جلوگیری از هرگونه احساس تبعیض در میان جامعه هدف و برای رسیدن به متنی که عدالت را در خدمات‌رسانی برقرار کند، با رویکردی دقیق و علمی کار را شروع کردیم تا نظرات تمامی تشکل‌های جامعه هدف، در آن لحاظ شود.

وی افزود: کارگروه‌های تخصصی متعددی در بنیاد شهید تشکیل شد که عبارتند از: کارگروه توسعه مدیریت و منابع و برنامه‌ریزی، کارگروه فرهنگی، کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، کارگروه مددکاری و مشارکت مردمی، و کارگروه سلامت و توانمندسازی اجتماعی.

عبدالهیان ادامه داد: این کارگروه‌ها با حضور کارشناسان زبده و با بهره‌گیری از نظرات نخبگان حوزه ایثارگری و مدیران ارشد بنیاد شهید و امور ایثارگران، وظیفه بررسی و تدوین متن پیشنهادی اولیه را بر عهده داشتند. به واسطه اهمیت حضور تشکل‌های ایثارگری در این مسیر، ما از تمامی تشکل‌های دغدغه‌مند، از جمله انجمن حمایت از خانواده‌های قربانیان تروریسم، مجمع خانواده‌های جانبازان، انجمن خادمان شهدا، شبکه ملی ایثارگران، خانه توسعه پایدار، یادگاران ماندگار، حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی و همچنین مشاوران ایثارگران در قوه قضائیه و قوه مقننه، دعوت به همکاری کردیم تا نظرات اصلاحی آن‌ها در متن لایحه لحاظ شود.

سیاست‌های راهبردی در تدوین لایحه

عبدالهیان در تشریح سیاست‌های بنیاد در تدوین این لایحه، به چند محور کلیدی اشاره کرد:

۱. رعایت دقیق فرامین حضرت امام خمینی (ره) «فرمان ده ماده‌ای در زمان تاسیس بنیاد شهید» و سیاست‌های کلی ۱۲ گانه قائد شهید در حوزه ایثارگری و جهاد.

۲. تمرکز بر توانمندسازی: اولویت دادن به توانمندسازی جامعه هدف نسبت به حمایت‌های صرفاً حمایتی.

۳. تقویت ضمانت‌ها: تلاش برای تقویت ضمانت‌های اجرایی، به ویژه برای ایثارگرانی که در بخش‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند تا از حقوق قانونی آن‌ها به درستی حمایت شود.

۴. توسعه خدمات: تلاش برای ارتقای سطح رضایتمندی جامعه هدف از طریق اصلاح برخی احکام قوانین قدیمی.

۵. اولویت موضوعات فرهنگی و ترویجی حوزه ایثار و شهادت نسبت به سایر موضوعات

۶. توجه ویژه به هدف بند ت ماده 31 یعنی تقویت عدالت محوری و حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف ایثارگری

۷. تقویت جایگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در بُعد نظارتی، سیاست‌گذاری و هدایت و نقش دادن به دستگاه‌های اجرایی در متن پیشنهادی بنیاد شهید و امور ایثارگران.

تجمیع قوانین پراکنده در یک قالب واحد

وی با اشاره به پراکندگی قوانین، گفت: هدف ما این است که مجموعه‌ای از قوانین مختلف از جمله قانون اصلاح اساسنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران، قانون جامعه خدمت‌رسانی به ایثارگران (مصوب ۱۳۹۱)، قانون تسهیلات اداری و استخدامی جانبازان، قانون استخدام جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید و جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر جنگ تحمیلی و انقلاب اسلامی و همچنین قوانین مربوط به آزادگان و سایر اسناد مرتبط را در این لایحه تجمیع و اصلاح کنیم تا از ابهام و پراکندگی قوانین جلوگیری شود.

عبدالهیان روند رسیدن به تصویب نهایی را در سه گام تعریف کرد: گام اول: در بنیاد شهید از طریق بررسی نظرات کارگروه‌ها و تشکل‌ها و تهیه متن پیشنهادی اولیه که در همان سال اول انجام و به دولت ارسال شد. گام دوم: بررسی متن در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی دولت که در حال اتمام است و گام سوم: تصویب نهایی در هیئت وزیران است که به زودی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: با پیگیری‌های مستمر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، تلاش می‌شود انشاالله این لایحه در کمترین زمان ممکن به تصویب مجلس برسد تا با ضمانت‌های اجرایی لازم، پاسخگوی مطالبات ایثارگران باشد.

وی با تاکید بر مشارکت تشکل‌های ایثارگری به عنوان شریک استراتژیک در تهیه متن پیشنهادی، خاطرنشان کرد: پس از طی گام سوم که بزودی در هیئت وزیران مطرح خواهد شد، لایحه پیشنهادی برای طی مراحل نهایی تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

منبع: ایثار