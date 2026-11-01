باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دفاع مدنی عربستان با صدور هشدار‌هایی در مورد خطر احتمالی در استان «خمیس مشیط» و شهر «ابها» در جنوب غربی این کشور، از ساکنان خواست تا فوراً به پناهگاه بروند.

به ساکنان دستور داده شده تا زمان رفع خطر در مکان امنی بمانند، از پنجره‌ها، بالکن‌ها و پشت بام‌ها دور مانده و از تجمع یا فیلمبرداری خودداری کنند.

در این اطلاعیه‌ها ماهیت تهدید مشخص نشده است.

این اطلاعیه در حالی صادر شده که روز جمعه، سفارت آمریکا در ریاض اعلام کرد که به دلیل خطرات امنیتی، به کارکنان غیرضروری دولت آمریکا و اعضای خانواده آنها دستور داده است عربستان را ترک کنند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که حملات ائتلاف سعودی علیه یمن افزایش یافته و جنبش انصارالله یمن نیز تاکید کرده که به تمامی این حملات پاسخ خواهد داد.

منبع: بریکینگ نیوز