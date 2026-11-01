باشگاه خبرنگاران جوان- سید جواد ایلالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: یک شبکه مرتبط با تخلفات مالی در شرکت لوله‌گستر اسفراین با اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه خراسان شمالی شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

وی با اشاره به نقش برخی مدیران در این پرونده افزود: اتهاماتی از جمله تضییع حقوق بیت‌المال، اختلاس، پول‌شویی، رشا و ارتشا با توجه به ادله و مستندات موجود متوجه شماری از افراد شناسایی‌شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی ادامه داد: در جریان یک اقدام اطلاعاتی منسجم و با هماهنگی‌های قضایی و نیابتی با حوزه قضایی استان تهران، متهمان روز یکشنبه در ۲ استان خراسان شمالی و تهران شناسایی و دستگیر شدند.

ایلالی با تأکید بر رسیدگی قاطعانه و عادلانه به این پرونده تصریح کرد: اتهامات افراد دستگیرشده در چارچوب فرآیند قانونی و با رعایت اصول دادرسی عادلانه بررسی خواهد شد.

وی درباره وضعیت مالکیت شرکت لوله‌گستر اسفراین نیز گفت: این شرکت از مجموعه‌های وابسته به دولت است و ۱۰۰ درصد سهام آن دولتی است؛ بنابراین افرادی که در این مجموعه مشغول به کار بوده و از منابع دولتی و بیت‌المال حقوق دریافت می‌کردند، در صورت اثبات اتهامات باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در ادامه با هشدار به مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه مدیران دولتی، بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه تاکید کرد و گفت: مدیران باید نظارت‌های خود را تشدید کرده و نسبت به انجام تکالیف قانونی در صیانت از اموال عمومی حساسیت بیشتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از زمینه‌های تضییع حقوق بیت‌المال در این پرونده، ضعف نظارت و سهل‌انگاری مدیر مربوطه در نظارت بر مجموعه تحت مدیریت خود، به‌ویژه در بخش مالی بوده که زمینه‌ساز وارد آمدن خسارت در سطحی وسیع به حقوق بیت‌المال شده است.

ایلالی یادآور شد: رسیدگی به این پرونده با هدف بررسی ابعاد مالی و شناسایی مسئولیت افراد دخیل، در مراجع قضایی ادامه دارد.