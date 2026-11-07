مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی از تجهیز ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری از ابتدای امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به روند اجرای طرح‌های آبیاری نوین در کشور اظهار کرد: از ابتدای امسال، با وجود محدودیت اعتبارات دولتی، ۸ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده‌اند. این در حالی است که سال گذشته نیز این طرح در سطح ۸۰ هزار هکتار اجرا شد که ۳۰ هزار هکتار آن با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به انجام رسید.

وی افزود: با توجه به کاهش اعتبارات دولتی، بهره‌بردارانی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، دیگر منتظر تخصیص اعتبارات دولتی نمی‌مانند و خود برای اجرای طرح‌های آبیاری نوین اقدام می‌کنند. به‌ویژه آنکه چالش قطعی برق و شرایط نامساعد جوی موجب شده است توجه کشاورزان به استفاده از این فناوری‌ها افزایش یابد.

عباسی ادامه داد: از زمان آغاز برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی با وجود کاهش بودجه‌های دولتی، تلاش کرده است با فعال‌سازی ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اهداف کمی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه و سند امنیت غذایی را محقق کند.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر تولید محصولات کشاورزی تصریح کرد: قطعی برق حدود ۱۰ درصد در کاهش عملکرد و تولید بخش کشاورزی تأثیرگذار بوده است. از همین رو، فعالان این بخش برای عبور از شرایط موجود به سمت تولید برق از طریق نصب پنل‌های خورشیدی حرکت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه استقبال از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی رو به افزایش است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در آینده تعداد بیشتری از صنایع کشاورزی و واحدهای کشت‌وصنعت به حوزه تولید برق خورشیدی ورود کنند تا از این طریق، آثار ناشی از قطعی برق بر فعالیت‌های تولیدی کاهش یابد.

عباسی با تأکید بر نقش سامانه‌های نوین آبیاری در ارتقای بهره‌وری مصرف آب و تولید محصولات کشاورزی بیان کرد: ظرفیت توسعه این سامانه‌ها در کشور تا سطح ۲.۵ میلیون هکتار وجود دارد. همچنین با توجه به ظرفیت‌هایی که طی دهه‌های گذشته در زمینه تولید لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور ایجاد شده است، از نظر تأمین تجهیزات محدودیتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کشور این توانمندی را دارد که سالانه ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز کند و در صورت تأمین منابع مالی و فراهم شدن شرایط لازم، تحقق این ظرفیت در قالب یک برنامه هفت تا هشت‌ساله امکان‌پذیر است.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به چالش تأمین منابع مالی این طرح‌ها خاطرنشان کرد: دولت در تأمین سهم و آورده ۵۰ درصدی خود با مشکلاتی مواجه است و اعتبارات فعلی پاسخگوی تکالیف و اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی نیست؛ از این رو، ناگزیر هستیم بیش از گذشته از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بهره‌برداران برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی استفاده کنیم.

برچسب ها: سامانه نوین آبیاری ، بخش کشاورزی
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