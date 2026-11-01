بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، با تقویت تدریجی جریانات ناپایدار تا سه شنبه شرایط برای بارندگی و کاهش نسبی دما در این استان مهیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت و تقویت تدریجی جریانات ناپایدار در منطقه است. بر این اساس تا روز سه شنبه ۱۲ آبان به تناوب شرایط برای بارندگی و وزش باد (پاره‌ای نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه) و نیز روند کاهش نسبی دما و احتمال تگرگ در منطقه مهیا است.

طی فردا (دوشنبه ۱۱ آبان ماه) ضمن تقویت ناپایداری در منطقه (مطابق هشدار سطح نارنجی صادر شده)، بارندگی و وزش باد در بعضی نقاط، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها (شدید/موقتی خیلی شدید) پیش بینی می‌شود. همچنین به تدریج طی چهارشنبه ۱۳ و پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، وزش باد گرم (بعضی نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) و افزایش دما مورد انتظار است. 

طی عصر و شب پنجشنبه تا جمعه ۱۵ آبان ماه هم به سبب شکل گیری جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، سامانه بارشی
خبرهای مرتبط
صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در گیلان
بارش باران پاییزی و رعد و برق در گیلان + فیلم
ورود سامانه بارشی ازاواسط این هفته در گیلان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف پیکر بی‌جان یک زن در تالاب عینک رشت
آزادی ۴۸۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان لاکان رشت
کاهش نسبی دما تا سه شنبه در گیلان
جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر
اختلاف مالی، علت تیراندازی منجر به جرح در رشت
برپایی نمایشگاه گروهی «نقش و رنگ» در رشت
تجاوز به چپ پژو، جان نوجوان موتورسوار را گرفت
آخرین اخبار
تجاوز به چپ پژو، جان نوجوان موتورسوار را گرفت
برپایی نمایشگاه گروهی «نقش و رنگ» در رشت
کاهش نسبی دما تا سه شنبه در گیلان
آزادی ۴۸۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان لاکان رشت
کشف پیکر بی‌جان یک زن در تالاب عینک رشت
اختلاف مالی، علت تیراندازی منجر به جرح در رشت
جمع آوری گیاه مهاجم سنبل آبی در رضوانشهر
ضرورت تجهیز نانوایی‌های رشت به امکانات سوخت دوم
بررسی پیامد‌های پدیده ال‌نینو در آستارا
تأکید پلیس راهور بر رعایت الزامات قانونی تردد عابران پیاده