بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، با تقویت تدریجی جریانات ناپایدار تا سه شنبه شرایط برای بارندگی و کاهش نسبی دما در این استان مهیا است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت و تقویت تدریجی جریانات ناپایدار در منطقه است. بر این اساس تا روز سه شنبه ۱۲ آبان به تناوب شرایط برای بارندگی و وزش باد (پاره‌ای نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه) و نیز روند کاهش نسبی دما و احتمال تگرگ در منطقه مهیا است.

طی فردا (دوشنبه ۱۱ آبان ماه) ضمن تقویت ناپایداری در منطقه (مطابق هشدار سطح نارنجی صادر شده)، بارندگی و وزش باد در بعضی نقاط، به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها (شدید/موقتی خیلی شدید) پیش بینی می‌شود. همچنین به تدریج طی چهارشنبه ۱۳ و پنجشنبه ۱۴ آبان ماه با جنوبی شدن جریانات سطح زمین، وزش باد گرم (بعضی نقاط شدید، به ویژه در ارتفاعات و دامنه ها) و افزایش دما مورد انتظار است.

طی عصر و شب پنجشنبه تا جمعه ۱۵ آبان ماه هم به سبب شکل گیری جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.