ناصر ابراهیمی نژادان، کاپیتان آبادانی یک کشتی در پی حمله آمریکا به این شناور در خلیج فارس به شهادت رسید.

\n\u0646\u0627\u0635\u0631 \u0627\u0628\u0631\u0627\u0647\u06cc\u0645\u06cc \u0646\u0698\u0627\u062f\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0627\u067e\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06cc\u06a9 \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0646\u0627\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646\u200c\u0645\u0627\u0647 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f.\n\u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u06a9\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0645\u0634\u0628 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u062a\u062c\u0645\u0639\u0627\u062a \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u06cc \u0622\u0628\u0627\u062f\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639: \u0645\u0647\u0631