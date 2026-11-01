ناصر ابراهیمی نژادان، کاپیتان آبادانی یک کشتی در پی حمله آمریکا به این شناور در خلیج فارس به شهادت رسید.

ناصر ابراهیمی نژادان، کاپیتان آبادانی یک کشتی در پی حمله آمریکا به این شناور در خلیج فارس به شهادت رسید.

این حادثه جمعه ۸ آبان‌ماه رخ داد.

مراسم وداع با پیکر این شهید امشب در محل تجمعات شبانه پارک شهید منتظری آبادان برگزار می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: شهادت ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
شهادت ۳ رفسنجانی در حملات دشمن به جنوب کشور + اسامی
شهادت یکی از افسران پدافند نیروی دریایی ارتش
۲۲ ورزشکار خوزستانی در راه دفاع از وطن به شهادت رسیدند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مراسم وداع با پیکر شهید حمله تروریستی آمریکا در آبادان برگزار شد
کاپیتان آبادانی در حمله آمریکا به یک کشتی در خلیج فارس به شهادت رسید
دود متصاعد شده از پالایشگاه آبادان ناشی از اختلال فنی است
آخرین اخبار
مراسم وداع با پیکر شهید حمله تروریستی آمریکا در آبادان برگزار شد
کاپیتان آبادانی در حمله آمریکا به یک کشتی در خلیج فارس به شهادت رسید
دود متصاعد شده از پالایشگاه آبادان ناشی از اختلال فنی است