کلاس‌های رایگان آمادگی برای زایمان فیزیولوژیک (طبیعی و بدون درد)در میناب آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان،رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب از آغاز دوره‌های آموزشی رایگان در زمینه زایمان فیزیولوژیک و ورزش‌های دوران بارداری خبر داد.

این اقدام با هدف ترویج زایمان ایمن و طبیعی در شهرستان میناب انجام می‌شود.

رئیس بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) میناب اعلام کرد که این دوره‌ها به منظور ارتقاء آگاهی و مهارت‌های مادران باردار در زمینه زایمان طبیعی و فیزیولوژیک راه‌اندازی شده است.

برگزاری این دوره‌ها می‌تواند به کاهش عوارض زایمان و بهبود سلامت مادر و نوزاد کمک کند.

وی افزود: این دوره‌ها شامل آموزش‌های عملی و نظری است که به مادران باردار کمک می‌کند تا با روش‌های صحیح زایمان و ورزش‌های مناسب در دوران بارداری آشنا شوند. هدف ما ایجاد محیطی امن و حمایت‌گر برای مادران و نوزادان است.

رئیس بیمارستان همچنین از استقبال خوب مادران باردار از این دوره‌ها خبر داد و گفت: امیدواریم با ادامه این برنامه‌ها، فرهنگ زایمان طبیعی در جامعه تقویت شود

برچسب ها: زایمان ، هرمزگان
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