رئیس واحد ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری بندرامام خمینی (ره) از وقوع حادثه آتش‌سوزی یک دستگاه وانت آریسان در آزادراه بندرامام خمینی (ره) به اهواز خبر داد که در پی آن راننده خودرو جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محسن راشدی رئیس واحد ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری بندرامام خمینی (ره)  گفت: حادثه آتش‌سوزی خودرو ساعت ۱۶:۳۰ امروز در مسیر آزادراه بندرامام خمینی (ره) به اهواز رخ داد و پس از اطلاع‌رسانی پلیس، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری بندرامام در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی و مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور نیرو‌های عملیاتی در محل، مشخص شد یک دستگاه وانت آریسان که حامل گازوییل بوده دچار آتش‌سوزی شده و متاسفانه راننده خودرو در داخل آن گرفتار شده است که بر اثر شدت حریق جان خود را از دست داد.

راشدی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه و جان‌باختن راننده، تاکید کرد: بررسی علت و جزئیات حادثه نیازمند بررسی‌های بیشتر است و تا مشخص شدن ابعاد موضوع، نمی‌توان علت مشخصی را به‌عنوان دلیل قطعی این آتش‌سوزی اعلام کرد.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، آتش سوزی خودرو
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