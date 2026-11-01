باشگاه خبرنگاران جوان-محسن راشدی رئیس واحد ایمنی و آتش‌نشانی شهرداری بندرامام خمینی (ره) گفت: حادثه آتش‌سوزی خودرو ساعت ۱۶:۳۰ امروز در مسیر آزادراه بندرامام خمینی (ره) به اهواز رخ داد و پس از اطلاع‌رسانی پلیس، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری بندرامام در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای امدادرسانی و مهار آتش به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور نیرو‌های عملیاتی در محل، مشخص شد یک دستگاه وانت آریسان که حامل گازوییل بوده دچار آتش‌سوزی شده و متاسفانه راننده خودرو در داخل آن گرفتار شده است که بر اثر شدت حریق جان خود را از دست داد.

راشدی با ابراز تاسف از وقوع این حادثه و جان‌باختن راننده، تاکید کرد: بررسی علت و جزئیات حادثه نیازمند بررسی‌های بیشتر است و تا مشخص شدن ابعاد موضوع، نمی‌توان علت مشخصی را به‌عنوان دلیل قطعی این آتش‌سوزی اعلام کرد.