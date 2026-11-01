پزشکیان با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی و قدرت خرید خانوار‌ها افزود: من باید حقوق کارکنان را به‌گونه‌ای افزایش دهم که بتوانند آبرومندانه زندگی کنند. وظیفه ما حل مشکلات مردم است و معیشت مردم مهم‌ترین دغدغه من محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات دولت عصر امروز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و در جریان آن، رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر ضرورت توجه ویژه به معیشت و رفاه مردم، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اولویت‌های اجرایی دولت در حوزه مدیریت مصرف انرژی، توزیع منابع بانکی، توسعه متوازن منطقه‌ای و حمایت از تولید را تشریح کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه منابع بانکی و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی استان‌ها تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی دقیق، از تمرکز منابع در پایتخت جلوگیری کنیم و زمینه بهره‌مندی استان‌ها از منابع و ظرفیت‌های اقتصادی خود را فراهم آوریم.

رئیس‌جمهور در این جلسه با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و اتخاذ تدابیر مؤثر برای مدیریت منابع انرژی اظهار داشت: ما راهی جز صرفه‌جویی و کاهش مصرف نداریم و باید با برنامه‌ریزی دقیق، مصرف را مدیریت کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری برنامه‌های مدیریت مصرف در سطح ملی و استانی تأکید کرد و از برنامه‌ریزی برای گفت‌و‌گو با استانداران به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم در استان‌ها برای کاهش مصرف خبر داد.

پزشکیان با یادآوری ضرورت اجرای برنامه سه‌شنبه‌های بدون خودرو، بر ترویج فرهنگ صرفه‌جویی، کاهش مصرف و مشارکت عمومی در مدیریت منابع تأکید کرد و اولویت‌های دولت را در این زمینه، معیشت مردم، سلامت جامعه، تأمین انرژی و برق مورد نیاز صنعت و استمرار تولید برشمرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه، با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکار تخصیص منابع بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات در پایتخت، تصریح کرد: حساب‌های بانکی تمامی شرکت‌هایی که کارخانه، معدن یا واحد تولیدی آنها در یک استان مستقر است، باید در بانک‌های همان استان متمرکز شود و عملیات بانکی و سپرده‌گذاری آنها نیز در همان منطقه انجام گیرد.

پزشکیان خاطرنشان کرد: تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز این شرکت‌ها نیز باید در همان استان و شهرستان محل فعالیت آنها پرداخت شود و لازم است با برنامه‌ریزی دقیق، بانک‌ها به تخصیص منابع در همان منطقه ملزم شوند.

رئیس جمهور با انتقاد از وضعیتی که در آن منابع حاصل از فعالیت اقتصادی یک استان در بانک‌های پایتخت متمرکز و تسهیلات مربوط به آن در تهران پرداخت می‌شود، اظهار داشت: نباید مردم یک شهرستان با محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه باشند و آلودگی و تبعات وجود معادن و کارخانه‌ها را تحمل کنند در حالی که منابع مالی حاصل از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همان منطقه در جای دیگری هزینه شود.

پزشکیان تأکید کرد تداوم این روند، زمینه تشدید محرومیت استان‌ها و شهرستان‌ها و افزایش مهاجرت به تهران را فراهم می‌کند و اصلاح آن، ضرورتی برای تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی است.

در همین راستا، مقرر شد تیمی به مسئولیت معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شود تا ابعاد اجرایی این موضوع را بررسی کرده و با ارائه راهکار‌های عملیاتی، زمینه تحقق این سیاست را فراهم کند.

در ابتدای جلسه، معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گزارشی از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مرتبط با سالگرد رهبر شهید در نهم اسفندماه ارائه کرد.

در ادامه، دبیر هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مشارکت اعضای هیئت دولت در کمیسیون‌های اصلی و فرعی، میزان حضور و نحوه پیگیری فعالیت‌ها و مسئولیت‌های محوله در این کمیسیون‌ها ارائه کرد.

همچنین معاون اجرایی رئیس‌جمهور گزارشی از روند اجرای مصوبات و تحقق وعده‌های سفر‌های استانی رئیس‌جمهور ارائه داد و آخرین وضعیت اقدامات انجام‌شده برای عملیاتی شدن تعهدات دولت در استان‌های مختلف را تشریح کرد.

در بخش دیگری از جلسه، وزارت نیرو گزارشی از آخرین وضعیت بارش‌ها در سطح کشور، شرایط منابع آبی و ذخایر سدها، وضعیت رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب ارائه کرد. در این گزارش همچنین اقدامات انجام‌شده برای شناسایی و مدیریت کانون‌های پرخطر، کاهش مخاطرات احتمالی و آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با شرایط جوی و سیلابی تشریح شد.

در ادامه جلسه، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت تحولات مرتبط با مذاکرات با طرف آمریکایی از طریق میانجی‌ها ارائه کرد و اعضای هیئت دولت را در جریان آخرین تحولات و روند‌های دیپلماتیک قرار داد.

همچنین برنامه سازمان برنامه و بودجه کشور برای ترمیم بودجه سال ۱۴۰۵ در جلسه هیئت دولت مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا، به تصویب رسید.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، حقوق کارکنان دولت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۲۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
حقوق کمتراز۷۰میلیون
زیرخط فقرهست
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۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
داداش چی رو داری بررسی میکنی مگه داریم دروغ میگیم .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
مخصوصا معلمان نیازمند توجه ویژه هستند
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اگر نمیخوای نقدی پول بدی هم حداقل غیر نقدی مثل مرغ و گوشت و برنج و روغن و بن خرید لباس و کالا بده به کارمندان دولت . ولی جان تو این وعده رو نده دست سازمان برنامه و بودجه چون احتمال زیاد درست اجراش نمیکنه . الان معوقات بازنشستگان رو دادن همه ناراضی هستن بسیار کم پرداخت کردن و... سازمان برنامه و بودجه شده سازمان تولید نارضایتی بین مردم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
فقط حرررف، کو عمل!؟ یکماه کالابرگ هم‌وطنان با رقم آخر کدملی ۷،۸،۹ رو ندادید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
خجالت لکشید از خدا بترسید هر روز گرانی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
امروز یه حرفی زدی آقای رییس جمهور دیگه وقت عمل فرا برسد میگی باعث تورم میشه
بعدا تو بازار هم اصلا چیزی به عنوان گشت و از این حرفا نیست هر هفته همه چیز گرون میشه
اگه بخوای میتونی دستور رو صادر کنی اما نمی‌دونم چرا صادر نمیکنی که تعزیرات و قوه قضائیه ورود کنن با قدرت صددرصد ی واقعا نمی‌دونم به چه دلیلی هستش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
متاسفانه به علت عدم تأمین معیشت حقوق بگیران دیگه زندگی نمی کنند و فقط زنده هستند. صبح تا شب شده کار تا فقط خوراکی ها تامین بشه دیگه پوشاک و بهداشت و تفریح فراموش شده.
امیدوارم برای حقوق بگیران فکری بشه .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۰ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
پس بازنشسته فلک زده با این مستمری نمیرانه چه کند؟
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۶ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
حرف های دکتر در مورد رشد حقوق متناسب با تورم مثل با خاک یکسان کردن حیفا و تل آویو دروغ از آب در آمد.
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
کارگرتن روز مزد چی که نه بیمه دارن نه کار نه زندگی ونه صاحب یا ما جز ایرانی نیستیم
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
بله با ۲۰درصد افزایش حتما آبرومندانه زندگی میکنند.بخصوص فرهنگیان با ۱۸تومن و ۲۶تومن.
ای کاش یک ذره هم مرد عمل بودین
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۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
با این حقوق فقط میشه زنده موند 20درصد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
اقا ۲۰ درصد حقوق ما با مال اونا ۲۰۰ درصد فرق داره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
حقوق معلمان حقیقتا جزو کمترین هاست و نیازمند توجه ویژه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۹ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
شما جلوی رشد قیمت روزانه و ۱۲ساعته اجناس رو بگیر تفزایش حقوق نخواستیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۰ آبان ۱۴۰۵
آخه چجوری بگیره ، بازرس میفرستن میره حسابش رو پر می‌کنند یا با سکه و طلا دهنش رو می بندند. میری ی چیزی بخری ۵ تا مغازه همون جنس رو ب ۵ قیمت متفاوت بهت میفروشن
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