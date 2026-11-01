مسکو یک نوجوان را که ویدئوهایی مشکوک در تیک‌تاک منتشر کرده بود، بازداشت کرده و مکانی که احتمالا برای حمله تروریستی در نظر گرفته بود را تعطیل کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) روز یکشنبه اعلام کرد یک نوجوان را در ارتباط با تهدید حمله‌ای مرگبار به مجموعه موزه و پارک «تساریتسینو» در مسکو بازداشت کرده است. این بازداشت پس از آن صورت گرفت که سفارت آمریکا درباره احتمال وقوع حمله‌ای با تلفات گسترده در این محل هشدار داد.

به گفته اف‌اس‌بی، مقامات روسیه برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده در این مجموعه را لغو و تدابیر امنیتی را در مناطق اطراف آن تشدید کردند.

این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در نتیجه این عملیات، یک نوجوان روس بازداشت شد».

بر اساس این بیانیه، این نوجوان ویدئو‌هایی در شبکه اجتماعی تیک‌تاک منتشر کرده بود که در آنها با پوشش خاصی شامل کلاه، عینک محافظ و هدست، در حالی که شیئی شبیه سلاح خودکار در دست داشت، دیده می‌شد. او همچنین تصاویری از این مجموعه موزه و پارک منتشر کرده بود که زیر آنها نوشته بود: «یک مکان پیدا کردم».

اف‌اس‌بی اعلام کرد در بازرسی از محل سکونت این نوجوان، لباس‌ها و تجهیزات مورد استفاده او کشف شده است.

این نهاد همچنین گفت بررسی دستگاه‌های ارتباطی این نوجوان نشان داده که او از تیک‌تاک برای انتشار تهدید استفاده می‌کرده، عضو یک کانال نئونازی در پیام‌رسان تلگرام بوده و جست‌و‌جو‌های متعددی درباره حملات تروریستی گذشته، کشتار‌های جمعی و دیگر اقدامات خشونت‌آمیز انجام داده است.

سفارت آمریکا در مسکو روز شنبه درباره احتمال وقوع «حادثه‌ای با تلفات گسترده» در یک مجموعه موزه و پارک در پایتخت روسیه هشدار داده و از مردم خواسته بود از نزدیک شدن به این منطقه خودداری کنند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله تروریستی ، سفارت آمریکا ، مسکو
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