جنگ زیرساختی چه تاثیری بر اقتصاد جهانی دارد؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اصابت به یک زیرساخت گازی، قیمت گاز در اروپا از ۳۰ به ۶ یورو رسیده و ۲۲۰ درصد افزایش داشته است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هنوز زیرساخت‌های نفتی کشور‌های منطقه به‌طور جدی آسیب ندیده و اختلال اصلی در بخش توزیع انرژی بوده است.

گسترش جنگ به زیرساخت‌های نفتی و ایجاد اختلال جدی در عرضه انرژی می‌تواند شوک اقتصادی گسترده‌ای به آمریکا و اقتصاد جهانی وارد کند. افزایش قیمت انرژی و تورم، احتمال تکرار شرایط اقتصادی دهه ۱۹۸۰ و تأثیرگذاری بر موقعیت سیاسی جمهوری‌خواهان آمریکا را افزایش می‌دهد.