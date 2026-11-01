باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان اعلام کرد: نمایشگاه گروهی با عنوان «نقش و رنگ» با مشارکت ۴۳ نفر از هنرجویان از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز‌های سه شنبه ۱۲ تا پنجشنبه ۱۴ آبان ماه در نگارخانه تالار مرکزی رشت میزبان علاقه‌مندان، هنرمندان و فعالان حوزه هنر خواهد بود.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های هنری هنرجویان، ارائه دستاورد‌های آموزشی و فراهم آوردن زمینه تعامل هنرمندان و علاقه‌مندان هنر، مجموعه‌ای از آثار خلاقانه و متنوع را در معرض دید عموم قرار می‌دهد.

در نمایشگاه «نقش و رنگ» بیش از ۶۰ اثر در رشته‌های متنوع هنر‌های تجسمی و هنر‌های کاربردی هنری شامل معرق کاشی، کالیگرافی، پانچدوزی، مکرومه‌بافی، ویترای، هنر‌های دکوراتیو، جواهردوزی، نقاشی روی پارچه، شمع‌سازی، قلاب‌بافی، میوکی‌بافی و پاپیه‌ماشه ارائه خواهد شد.

یکی از شاخصه‌های اصلی این رویداد، توجه تخصصی به هنر «موزاییک آرت» و نمایش آثار شاخص در این حوزه، در کنار سایر رشته‌های هنری است؛ رویکردی که ضمن معرفی تکنیک‌ها و قابلیت‌های متنوع این هنر، زمینه آشنایی مخاطبان با شیوه‌های نوآورانه خلق آثار تزئینی و هنری را فراهم می‌کند.

تالار مرکزی رشت در بلوار انصاری جنب بوستان ملت واقع شده است.