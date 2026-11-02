باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در مراسم روز جهانی غذا با بیان اینکه امنیت غذایی امروزه صرفاً به معنای دسترسی به غذا نیست، بلکه تضمین دسترسی پایدار، کافی، سالم و مقرون‌به‌صرفه برای آحاد جامعه را شامل می‌شود، گفت: در شرایطی که جنگ‌ها، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های تأمین، امنیت غذایی میلیون‌ها انسان را تهدید می‌کند، کشاورزی دیگر صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی امنیت، استقلال و ثبات کشورها به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران امنیت غذایی را مسئولیتی مشترک در سطح جهانی می‌داند، افزود: کشاورزی برخلاف بسیاری از عرصه‌های رقابت سیاسی، از ظرفیت بالایی برای ایجاد منافع مشترک برخوردار است و می‌تواند به‌عنوان زبان مشترک ملت‌ها، زمینه‌ساز هم‌افزایی و همکاری باشد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشورمان در حوزه کشاورزی، از جمله نیروی انسانی متخصص، مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی راهبردی، بیان کرد: ایران در زمینه‌هایی نظیر فناوری‌های گلخانه‌ای، تولید نهال، صنایع تبدیلی، دانش فنی آبیاری، دامپروری و آبزی‌پروری از توانمندی‌های ارزشمندی برخوردار است که می‌تواند مبنای همکاری‌های سازنده دوجانبه و چندجانبه قرار گیرد.

غریب‌آبادی کشورهای همسایه، منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز و آفریقا را از اولویت‌های همکاری بین‌المللی ایران برشمرد و گفت: ایران آمادگی دارد با توسعه دیپلماسی کشاورزی، به تقویت تجارت منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین غذا و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی کمک کند.

وی با یادآوری چالش‌های مشترک منطقه‌ای نظیر کم‌آبی، خشکسالی و توفان‌های گردوغبار افزود: مدیریت پایدار منابع آب، توسعه روش‌های کم‌خاک‌ورزی، تبادل دانش در شرایط اقلیمی خشک و نیمه‌خشک و گسترش سامانه‌های هشدار سریع، از زمینه‌های ضروری همکاری میان کشورهای منطقه است و ایران آمادگی دارد تجربیات علمی خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با تأکید بر اینکه تقویت تولید داخلی و اتکا به توانمندی‌های ملی با ضرورت تعاملات بین‌المللی منافاتی ندارد، بیان کرد: امنیت غذایی پایدار زمانی محقق می‌شود که کشورها در کنار تقویت توان داخلی، از ظرفیت تجارت منصفانه، تبادل دانش و ایجاد شبکه‌های همکاری علمی و پژوهشی بهره‌مند شوند؛ راهبردی که دستگاه دیپلماسی با تمام توان از آن حمایت می‌کند.

ایران با وجود دهه‌ها تحریم یکی از الگوهای موفق تأمین امنیت غذایی است

غریب‌آبادی با اشاره به پیامدهای مخرب جنگ‌ها و تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی بر زیرساخت‌های تولید، تجارت و معیشت مردم گفت: حتی در شرایطی که برخی کالاهای غذایی یا دارویی رسماً از شمول تحریم‌ها مستثنا می‌شوند، محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقلی و مالی، موانع جدی در مسیر تجارت و تأمین نهاده‌های ضروری ایجاد می‌کنند.

وی تحریم‌های یک‌جانبه را مغایر با حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود، معتقد است همکاری‌های بین‌المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی باید از ملاحظات سیاسی مصون بماند و بانیان و مجریان تحریم‌های ظالمانه باید در قبال پیامدهای آن پاسخگو باشند.

غریب‌آبادی در ادامه پنج محور کلیدی را برای توسعه همکاری‌های مشترک بین‌المللی و منطقه‌ای پیشنهاد کرد.

به گفته وی، توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه در زمینه کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آب، اصلاح بذر، افزایش بهره‌وری و مقابله با تغییرات اقلیمی؛ تقویت تجارت محصولات کشاورزی و غذایی، تسهیل دسترسی به بازارها و ایجاد سازوکارهای پایدار برای مبادله محصولات و نهاده‌ها؛ گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در صنایع تبدیلی، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل و فناوری‌های کشاورزی؛ توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی از طریق تبادل متخصصان، برگزاری دوره‌های مشترک و ایجاد شبکه‌های علمی میان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی؛ و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای مدیریت بحران‌های غذایی، مقابله با خشکسالی و ارتقای تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین، پنج محور پیشنهادی برای گسترش این همکاری‌ها هستند.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین از نقش سازنده سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ارتقای همکاری‌های جهانی و منطقه‌ای حمایت کرد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر پایداری ساختاری بخش کشاورزی ایران گفت: با وجود دهه‌ها تحریم ظالمانه و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های کشاورزی در جریان جنگ‌های تحمیلی اخیر، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از الگوهای مهم تأمین امنیت غذایی در جهان است.

غریب‌آبادی ادامه داد: این موفقیت ملی هرگز نافی مسئولیت بین‌المللی متجاوزان نیست و ما جنایات و خسارات واردشده را در عرصه حقوق بین‌الملل با دقت و جدیت پیگیری خواهیم کرد.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در پایان تأکید کرد: بیایید کشاورزی را نه عرصه‌ای برای رقابت و فشار، بلکه بستری برای همکاری، همبستگی و صلح قرار دهیم تا هیچ انسانی به دلیل جنگ، تحریم یا نابرابری از دسترسی به غذای کافی و سالم محروم نماند.