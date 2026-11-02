باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا گل‌محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، در مراسم گرامیداشت روز جهانی غذا، با اشاره به توسعه فناوری‌های دیجیتال، سنجش از دور و هوش مصنوعی در بخش کشاورزی گفت: نخستین دستیار هوشمند سخنگوی بخش کشاورزی به بهره‌برداری رسیده است و تلاش می‌کنیم امکان استفاده کشاورزان از این سامانه را از طریق تلفن همراه فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه آینده کشاورزی به فناوری و نوآوری وابسته است، افزود: نوآوری‌ها باید مسئله‌محور باشند و به مرحله اجرا و استفاده در عرصه تولید برسند.

گل‌محمدی با اشاره به راه‌اندازی مرکز پایش الگوی تولید کشاورزی در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: با استفاده از ظرفیت این مرکز، تدوین، اجرا و نظارت بر الگوی کشت به‌صورت هوشمند دنبال می‌شود. همچنین پنجمین نسخه الگوی کشت محصولات زراعی در سال جاری ابلاغ شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: نخستین نسخه الگوی تولید محصولات باغبانی، شیلاتی، گلخانه‌ای و گیاهان دارویی نیز ابلاغ شده و الگوی تولید محصولات دامی و زراعت چوب بر اساس آمایش سرزمین نیز در سال جاری ابلاغ خواهد شد.

وی از توسعه سامانه‌های پایش محصولات کشاورزی با هدف پیش‌بینی دقیق سطح زیرکشت و برآورد میزان تولید تا دو ماه پیش از برداشت خبر داد و افزود: این اقدام از ابزارهای مهم برنامه‌ریزی و مدیریت تولید در بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان تات با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در فعالیت‌های پژوهشی این سازمان گفت: موفقیت تحقیقات کشاورزی را نباید صرفاً با تعداد مقالات، طرح‌های پژوهشی یا فناوری‌های تولیدشده سنجید، بلکه معیار اصلی، میزان اثرگذاری دستاوردهای تحقیقاتی در عرصه تولید است.

گل‌محمدی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به‌عنوان سال آموزش و ترویج در سازمان تات بیان کرد: هدف این است که دانش تولیدشده در سازمان تات، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی کشور به دست تولیدکنندگان و کشاورزان برسد.

وی با اشاره به وابستگی سه ضلع تحقیق، آموزش و ترویج به یکدیگر افزود: محققان باید ابتدا مسائل و نیازهای تولیدکنندگان را شناسایی کنند، برای حل آن‌ها برنامه داشته باشند و پس از تولید دانش، نتایج تحقیقات را به کشاورزان منتقل کنند. بر همین اساس، برنامه‌های سازمان به سمت حل چالش‌ها و افزایش اثرگذاری در بخش کشاورزی هدایت شده است.

رئیس سازمان تات با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انتقال و توسعه فناوری گفت: در همکاری با سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، اجرای پروژه‌های فنی و همکاری در زمینه مقابله با آفات و بیماری‌های خرما در دستور کار قرار گرفته است. همچنین آموزش و ترویج برای یک‌هزار و ۷۲۰ کشاورز و بهره‌بردار در ۹ استان خرماخیز کشور آغاز شده است.

وی همکاری با سازمان همکاری اسلامی در زمینه امنیت غذایی، توسعه روش‌های نوین آبیاری، هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی در کشاورزی و همچنین تعاملات علمی و فناورانه با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و چین را از دیگر زمینه‌های همکاری بین‌المللی برشمرد.

گل‌محمدی ادامه داد: سازمان تات تلاش می‌کند دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سایر فعالان بخش کشاورزی را برای افزایش اثربخشی دانش و فناوری در کنار تولیدکنندگان قرار دهد تا محصولات با هزینه کمتر و به شکلی پایدارتر تولید شوند.

وی با اشاره به چالش‌های جهانی امنیت غذایی بیان کرد: بر اساس گزارشی که از سوی فائو ارائه شده است، در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۴۵ میلیون نفر در جهان به غذا دسترسی نداشته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های علمی و افزایش ظرفیت تولید، دسترسی به غذا همچنان یکی از چالش‌های مهم جهان است.

رئیس سازمان تات، تغییر اقلیم، بحران کم‌آبی و محدودیت منابع را از چالش‌های اساسی کشاورزی دانست و افزود: نوآوری نباید صرفاً به فناوری‌های پیچیده محدود شود؛ معرفی ارقام مقاوم به خشکی، اصلاح روش‌های آبیاری، مدیریت علمی تغذیه گیاه، کاهش خسارت آفات و بیماری‌ها و بهبود روش‌های نگهداری محصولات نیز از مصادیق نوآوری در کشاورزی هستند.

وی با اشاره به شرایط کشور در یک سال و نیم گذشته و پشت سر گذاشتن دو جنگ، تحریم‌ها و محدودیت‌های حمل‌ونقل گفت: با وجود این شرایط، امنیت غذایی کشور دچار اختلال نشد و این موضوع حاصل وحدت، همدلی و همراهی تولیدکنندگان، کشاورزان و دستگاه‌های مختلف بود.

گل‌محمدی همچنین از جان‌باختن ۱۱۰ نفر از کشاورزان، محققان و کارکنان بخش کشاورزی در جریان جنگ‌ها خبر داد و بر نقش فعالان این بخش در تداوم تولید و تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.