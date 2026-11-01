باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

توافق با ایران معقول‌ترین راه پیش روی ترامپ + فیلم

با توجه به ناکامی آمریکا در تحقق اهداف نظامی خود، پذیرش شروط هفت‌گانه ایران و حرکت به سمت توافق، معقول‌ترین گزینه پیش روی ترامپ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا پس از ناکامی در محاسبه اولیه خود برای پایان دادن سریع به نظام جمهوری اسلامی، باید از ادامه مسیر تقابل خارج می‌شد. اکنون نیز با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا و هزینه‌های احتمالی دور جدید درگیری، توافق با ایران و پذیرش شروط هفت‌گانه، منطقی‌ترین راه برای واشنگتن است.

تهدید زیرساخت‌های ایران نیز نمی‌تواند تضمینی برای تغییر معادلات باشد؛ چراکه توان نظامی ایران و تسلط جغرافیایی آن بر خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقل از زیرساخت‌های داخلی است. ایران توان پاسخ متقابل شدید دارد و ورود به جنگی تازه، لزوماً نتیجه‌ای به نفع آمریکا نخواهد داشت.

مطالب مرتبط
توافق با ایران معقول‌ترین راه پیش روی ترامپ + فیلم
young journalists club

وقتی صهیونیست‌ها هم به شکست ترامپ اذعان می‌کنند + فیلم

توافق با ایران معقول‌ترین راه پیش روی ترامپ + فیلم
young journalists club

افشای ابعاد شکست ترامپ + فیلم

توافق با ایران معقول‌ترین راه پیش روی ترامپ + فیلم
young journalists club

اعتراف مقام ارشد آمریکایی به شکست؛ همه گزینه‌های ترامپ علیه ایران شکست خورد! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم
۹۷۰

گفتگوی طنز یک جوان نسل زدی با فردوسی + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم
۸۲۹

ناراحتی رسانه نزدیک به ترامپ از ناکامی تحریم‌ها در به خیابان کشاندن مردم ایران! + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم
۷۹۱

آمادگی ارتش و سپاه برای پاسخی قاطع و فراتر از منطقه + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم
۵۵۲

از کم‌خونی تا مشکلات گوارشی؛ چه عواملی باعث فراموشی می‌شوند؟ + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم
۵۰۷

هزینه سنگین جنگ علیه ایران؛ از جایگزینی موشک‌ها تا خسارت تجهیزات + فیلم

۱۰ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha