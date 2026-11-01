باشگاه خبرنگاران جوان - آمریکا پس از ناکامی در محاسبه اولیه خود برای پایان دادن سریع به نظام جمهوری اسلامی، باید از ادامه مسیر تقابل خارج می‌شد. اکنون نیز با توجه به شرایط اقتصادی آمریکا و هزینه‌های احتمالی دور جدید درگیری، توافق با ایران و پذیرش شروط هفت‌گانه، منطقی‌ترین راه برای واشنگتن است.

تهدید زیرساخت‌های ایران نیز نمی‌تواند تضمینی برای تغییر معادلات باشد؛ چراکه توان نظامی ایران و تسلط جغرافیایی آن بر خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، مستقل از زیرساخت‌های داخلی است. ایران توان پاسخ متقابل شدید دارد و ورود به جنگی تازه، لزوماً نتیجه‌ای به نفع آمریکا نخواهد داشت.