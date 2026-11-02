کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی، کشاورزان از دپوی محصولات برداشت شده اجتناب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به بارش های رگباری احتمالی، کشاورزان از دپوی محصولات برداشت شده اجتناب کنند.

 وی با تاکید بر عدم تردد و چرای دام در ارتفاعات به علت احتمال وقوع رعد و برق افزود: پرورش دهندگان نسبت به تنظیم جیره غذایی ماهی ها و انجام هوادهی استخرهای پرورش ماهی اقدام کنند.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و حفاظت از ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت از قبیل زرشک و انتقال به مکان های مسقف بیان کرد: پاکسازی مسیرها و کانال های انتقال آب به مزارع و باغات در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به تاثیر در کشت کلزا، جو و ذرت علوفه ای بیان کرد: باغداران از آبیاری سنگین در باغات پسته اجتناب کنند، همچنین با توجه به روند کاهشی دما از انجام هرس باغات خودداری کنند.

رفیعی گفت: زنبورداران نسبت به  ادغام کندوهای ضعیف و تقویت کندوهای زنبور عسل و تامین انرژی مورد نیاز کلونی ها اقدام کنند.

براساس نقشه های هواشناسی روز دوشنبه در مناطقی از شمال غرب، مرکز، دامنه های جنوبی البرز واقع در استان های قزوین، البرز، تهران و استان های ساحلی دریای خزر ابرناکی و بارش باران پیش بینی می شودسه شنبه در سواحل دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز، شمال غرب، غرب و شمال شرق ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رخ خواهد داد. 

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
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