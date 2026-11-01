سریال ایرانی «سرو سپید سرخ» در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، موفق به کسب جایزه بهترین سریال این اتحادیه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال ایرانی «سرو سپید سرخ» در رقابت‌های سال ۲۰۲۶ اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه (ABU)، با رقابت با آثار نمایشی کشور‌های مختلف، موفق به کسب جایزه بهترین سریال این اتحادیه شد و افتخار دیگری برای رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران رقم زد.

این جایزه در سومین روز از شصت‌وسومین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه در کلمبو، پایتخت سریلانکا، به نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.

 سریال «سرو سپید سرخ» مجموعه‌ای اپیزودیک است که هر قسمت آن داستانی مستقل و مرتبط با جنگ ۴۰ روزه را روایت می‌کند. ویژگی مهم این مجموعه، فیلم‌برداری هم‌زمان با وقوع جنگ و ادامه تولید در شرایط جنگی و زیر بمباران است.

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منبع: صدا و سیما 

برچسب ها: تلویزیون ایران ، سریال ایرانی
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