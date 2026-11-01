باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که با وجود ممنوعیت واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه از سوی اتحادیه اروپا، گاهی گازوئیل روسیه با برچسب‌های متفاوت همچنان به بازار‌های اروپایی راه پیدا می‌کند.

نواک در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خرید گاز روسیه از طریق کشور‌های ثالث گفت چنین مواردی ممکن است رخ دهد.

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین هشدار داد که اروپا ممکن است برای پشت سر گذاشتن زمستان با دشواری‌هایی روبه‌رو شود؛ زیرا ذخایر گاز در تأسیسات زیرزمینی این قاره به سطحی رسیده که «از نظر تاریخی پایین محسوب می‌شود».

نواک گفت تأسیسات ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۸۲.۱ میلیارد مترمکعب گاز در اختیار دارند که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۳ تاکنون است. به گفته او، این رقم همچنین ۹.۴ میلیارد مترمکعب کمتر از میزان ذخایر در مدت مشابه سال گذشته است.

منبع: آناتولی