عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیان گفت: با بهره‌گیری از یادگیری عمیق، علاوه بر تحلیل مشکلات پوستی، قابلیت شناسایی و ارزیابی زخم‌های ناشی از جنگ و ارائه راهکارهای اولیه درمانی از راه دور را فراهم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- علیرضا مرادی، عضو تیم یک شرکت دانش‌بنیاندر گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان از توسعه پلتفرم هوشمند تحلیل و آنالیز پوست خبر داد و گفت: این سامانه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری عمیق (Deep Learning)، قابلیت بررسی، تحلیل و شناسایی مشکلات پوستی، از جمله زخم‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ را دارد و می‌تواند بر اساس نتایج تحلیل، راهکار‌ها و پیشنهاد‌های اولیه درمانی متناسب با وضعیت هر فرد ارائه کند.

وی با اشاره به نحوه توسعه این پلتفرم اظهار کرد: در فرایند آموزش این سامانه، از مجموعه‌ای از داده‌های پوستی افراد آسیب‌دیده در جریان جنگ رمضان استفاده کردیم. این داده‌ها به سیستم کمک کرده‌اند تا علاوه بر شناسایی مشکلات و عارضه‌های معمول پوستی، توانایی تشخیص و ارزیابی زخم‌ها و آسیب‌های پوستی ناشی از شرایط جنگی را نیز به دست آورد.

مرادی افزود: یکی از قابلیت‌های مهم این پلتفرم، امکان امتیازدهی به وضعیت پوست و زخم‌های شناسایی‌شده در مقیاس صفر تا ۱۰۰ است. سامانه بر اساس این ارزیابی، پیشنهاد‌ها و راهکار‌های متناسب با شرایط فرد را ارائه می‌دهد تا کاربر بتواند برای پیگیری وضعیت خود و انتخاب مسیر مناسب مراقبت و درمان، اطلاعات اولیه و دقیق‌تری در اختیار داشته باشد. البته در مواردی که آسیب‌ها جدی یا نیازمند مداخله تخصصی باشند، مراجعه به پزشک و مراکز درمانی همچنان ضروری است.

عضو تیم توسعه‌دهنده این پلتفرم با تأکید بر کاربرد‌های مدیریتی آن در حوزه سلامت و زیبایی تصریح کرد: هدف ما صرفاً ارائه یک ابزار برای تحلیل پوست نیست؛ بلکه تلاش کرده‌ایم این فناوری را با قابلیت‌های مدیریت نرم‌افزار‌های کلینیکی نیز پیوند دهیم. به این ترتیب، پلتفرم می‌تواند به کلینیک‌ها در بهینه‌سازی فرایند‌های ارائه خدمات، کاهش هزینه‌های انسانی و مالی و مدیریت بهتر منابع کمک کند.

وی ادامه داد: یکی از مزیت‌های اصلی این سامانه، امکان استفاده از آن به‌صورت آنلاین و از طریق بستر وب است؛ بنابراین کاربران برای دریافت ارزیابی اولیه پوست، لزوماً نیازی به حضور فیزیکی در کلینیک یا مراکز درمانی ندارند. این قابلیت علاوه بر کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد و صرفه‌جویی در زمان بیماران، می‌تواند دسترسی به خدمات ارزیابی پوست را در شرایط بحرانی و حتی دوران جنگ نیز تسهیل کند.

مرادی در پایان خاطرنشان کرد: تفاوت مهم این پلتفرم با بسیاری از سامانه‌های مشابه، تمرکز آن بر طیف گسترده‌تری از وضعیت‌های پوستی است؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر تحلیل پوست افراد فاقد جراحت، امکان شناسایی و ارزیابی آسیب‌ها و زخم‌های پوستی را نیز فراهم می‌کند. رویکرد ما توسعه راهکاری هوشمند، در دسترس و کم‌هزینه‌تر برای ارزیابی اولیه و مدیریت خدمات پوستی است؛ راهکاری که در کنار کمک به بیماران، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری کلینیک‌ها و کاهش وابستگی به فرایند‌های حضوری کمک کند.

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برچسب ها: پلتفرم ، هوش مصنوعی ، فناوری نوین
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