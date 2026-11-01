سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل سپاه برای مقابله با هرگونه تجاوز مجدد دشمن، از آمادگی صددرصدی این نهاد برای دفاع از ایران اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ سردار محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گلزار شهدای کرمان و از جوار مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام جبهه مقاومت اظهار کرد: وحدت ساحت‌ها از اصول خدشه‌ناپذیر ما در جنگ با دشمن است و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، وحدت ساحت‌های جبهه مقاومت از متغیر‌های تعیین‌کننده و تأثیرگذار در شکل‌دهی به نظم جدید سیاسی و امنیتی منطقه است.

وی با بیان اینکه جبهه مقاومت را از خود می‌دانیم، افزود: در تمامی مراحل جنگ، خود را در کنار این جبهه تعریف می‌کنیم و بر حفظ وحدت و انسجام آن تأکید داریم. محور مقاومت همچنان محکم و استوار در برابر دشمن ایستاده و روزبه‌روز قوی‌تر خواهد شد.

سردار محبی با اشاره به وحدت راهبردی جمهوری اسلامی ایران با جبهه مقاومت تصریح کرد: مهم‌ترین محور این همبستگی، ایستادگی در برابر ظلم و مقابله با ریخته‌شدن خون انسان‌های بی‌گناه در نتیجه زیاده‌خواهی و منافع کشور‌های زورگوست؛ اتحادی که با قاطعیت حفظ خواهیم کرد و با پشتیبانی مردم تا پیروزی نهایی ادامه می‌دهیم.

سردار محبی در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بازدارندگی حداکثری خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اطاعت از اوامر رهبر معظم انقلاب و ایجاد آمادگی هوشمندانه به‌منظور مقابله قدرتمندانه با جبهه استکبار، از آمادگی صددرصدی برخوردار است.

وی شجاعت و تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی را زمینه‌ساز گشوده‌شدن افق‌ها و ظرفیت‌های جدید پیش روی رزمندگان سپاه اسلام دانست و افزود: با برداشته‌شدن محدودیت جغرافیایی جنگ، این ظرفیت فراهم شده است تا برای دفاع از ایران اسلامی، در گستره‌ای فراتر از گذشته اقدام کنیم.

سردار محبی در پایان با اشاره به شناسایی اهداف مختلف مادی و غیرمادی دشمن تأکید کرد: در صورت تجاوز مجدد دشمن، از ظرفیت‌ها و اهداف جدید رونمایی خواهیم کرد و آنها را برای مقابله با دشمن و نابودی اهدافش به کار خواهیم گرفت.

وی ابراز امیدواری کرد، با اتکا به توانمندی رزمندگان اسلام و پشتیبانی مردم، در آینده نزدیک بازدارندگی حداکثری محقق شود.