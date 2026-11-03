دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از از توزیع روزانه ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ در تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی یوسف خانی دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: با توجه به مازاد عرضه در برابر تقاضا، هر کیلو مرغ طی ماه های اخیر کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه می شود.

وی قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۲۲۰ هزار تومان و مرغ گرم ۳۳۰ هزار تومان اعلام کرد.

یوسف خانی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که قیمت مرغ از ۲۰ آبان به بعد قیمت مرغ بهبود می یابد که براین اساس تولیدکننده متحمل زیان نمی شود.

دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور از توزیع روزانه ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تن مرغ در تهران خبر داد و گفت: خرید حمایتی ۱۰۰ هزار تن مرغ توسط پشتیبانی امور دام منجر به تعدیل نسبی قیمت شده است.