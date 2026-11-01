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دکترین جدید بازدارندگی؛ دست ایران برای پاسخ به متجاوزان باز است + فیلم

تأکید فرمانده کل قوا بر پاسخ فوری و اثرگذار به هر سطح از تهدید، پیام روشنی از گسترش دامنه بازدارندگی ایران به دشمنان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - توان موشکی ایران و امکان پاسخ در فاصله‌های جغرافیایی دور، معادلات هرگونه اقدام نظامی آمریکا علیه تهران را پیچیده‌تر کرده است. تأکید بر پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی نشان می‌دهد که دامنه مقابله ایران به میدان آغاز درگیری محدود نخواهد ماند و پایگاه‌های نظامی آمریکا و مراکز حساس منطقه نیز در دایره اهداف احتمالی قرار دارند.

در کنار توان موشکی، موقعیت راهبردی ایران در تنگه هرمز، خطوط انتقال نفت و گاز، کابل‌های ارتباطی زیردریایی و مراکز داده از دیگر مؤلفه‌های قدرت بازدارندگی هستند. به‌روزرسانی بانک اهداف و تأکید بر وحدت جبهه‌های مقاومت در لبنان، عراق و یمن نیز معادله دفاعی ایران را به سطحی فراتر از یک میدان نبرد گسترش می‌دهد.

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