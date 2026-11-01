باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه در جریان اعتراضات شب گذشته در پایتخت فرانسه، گروهی از معترضان به سمت نیرو‌های امنیتی یک بمب آتش‌زای دست‌ساز (کوکتل مولوتف) پرتاب کردند، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که تحقیقات درباره اتهام «اقدام به قتل» را آغاز کرده است.

طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، در پایان تجمع اعتراضی شب گذشته علیه افزایش هزینه‌های زندگی، یک کوکتل مولوتف به سوی نیرو‌های امنیتی پرتاب شد و در نزدیکی پای یکی از مأموران منفجر شد.

در ادامه انتشار ویدئویی از این مامور که در میان شعله‌های آتش گرفتار شده بود، موجی از خشم و واکنش‌های اعتراضی را در فرانسه برانگیخت.

دادستانی پاریس اعلام کرد حدود ۱۵ ژاندارم و مأمور پلیس هدف پرتاب مواد انفجاری قرار گرفته‌اند. همچنین گزارش‌های اولیه از سوختگی درجه دو و وزوز گوش در میان آسیب‌دیدگان حکایت داشت.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، حدود ۳۲۰ هزار نفر در تجمع‌های روز گذشته در سراسر این کشور شرکت کردند که حدود ۷۰ هزار نفر از آنها در پاریس بودند. با این حال، ائتلاف تشکل‌های جوانان و اتحادیه‌های دانشجویی شمار شرکت‌کنندگان را نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد که ۲۰۰ هزار نفر از آنها در پایتخت حضور داشتند.

اعتراضات فرانسه ابتدا از اواخر ماه گذشته میلادی با ابتکار دانش‌آموزان دبیرستانی این کشور و در واکنش به کمبود معلم، فرسودگی مدارس و مشکلات نظام پذیرش دانشگاه‌ها آغاز شد، اما با پیوستن اتحادیه‌های کارگری و فعالان جنبش جلیقه‌زردها، دامنه مطالبات گسترش یافت و افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اقتصادی، بحران مسکن و کاهش کیفیت خدمات عمومی نیز به محور‌های اعتراض تبدیل شد.

منبع: ساوث چاینا مورنینگ پست