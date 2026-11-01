باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - تیم‌های تکنیک برتر بابلسر و پلی وایتال دلیجان در هفته سوم این رقابت‌ها در سالن ورزشی سرداران شهید نوبخت بابلسر به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه مساوی ۱-۱ به پایان رسید.

شاگردان سیده هانیه مرعشی در تیم تکنیک برتر، هفته به هفته بهتر می‌شوند و این بار پس از شکست‌های ۶ بر ۱ و ۲ بر ۱ مقابل تیم‌های فولاد هرمزگان و سپاهان اصفهان، موفق به کسب اولین امتیاز شدند.

در پایان مسابقات هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، تکنیک برتر بابلسر با کسب ۱ امتیاز، جایگاه ششم را در بین ۸ حاضر در گروه دوم به خود اختصاص داده است.

تیم‌های پالایش نفت آبادان و فولاد هرمزگان نیز با ۹ امتیاز و به خاطر اختلاف تفاضل گل به ترتیب رتبه‌های اول و دوم را در اختیار دارند.