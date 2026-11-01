ضیافت باران پاییزی در رومشکان؛ شهرستان در آغوش باران جان تازه گرفت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - رومشکان در روز‌های پاییزی شاهد ضیافتی دل‌انگیز از باران شد؛ بارشی که فضای شهر و طبیعت پیرامون آن را دگرگون کرد و جلوه‌ای تازه از زیبایی‌های پاییز را پیش چشم شهروندان قرار داد.

با آغاز بارش‌های پاییزی، قطرات باران بر زمین تشنه، خیابان‌ها، دشت‌ها و طبیعت این شهرستان نشستند تا بار دیگر عطر خاک باران‌خورده در فضای منطقه بپیچد و طراوت و شادابی به چهره طبیعت بازگردد.

این بارش‌ها علاوه بر ایجاد مناظر چشم‌نواز پاییزی، امید‌ها را برای بهبود وضعیت منابع آبی، تقویت پوشش گیاهی و رونق فعالیت‌های کشاورزی در منطقه زنده کرده است؛ موضوعی که برای مردم و کشاورزان رومشگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

باران پاییزی در رومشکان، تنها یک پدیده جوی نیست؛ بلکه یادآور پیوند عمیق زندگی مردم این دیار با طبیعت و نعمتی ارزشمند است که می‌تواند نویدبخش روز‌هایی پربرکت‌تر باشد.