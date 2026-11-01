باشگاه خبرنگاران جوان- مراسم وداع با پیکر مطهر شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان، کاپیتان یک فروند کشتی که بر اثر حمله دشمن آمریکایی در آب‌های آزاد خلیج فارس به شهادت رسید، با حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور آبادان، در دویست‌ و چهل‌وششمین موج تجمع شبانه مردمی این شهر برگزار شد.

این مراسم شامگاه یکشنبه در محل تجمع شبانه مردم آبادان در پارک شهید منتظری برگزار شد و حاضران با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

مردم ولایتمدار و شهیدپرور آبادان در این تجمع شبانه، با سردادن شعارهایی، انزجار و خشم خود را از جنایت‌های آمریکا و اقدامات تروریستی این کشور علیه ملت ایران اعلام کردند.

مراسم وداع با پیکر شهید حمله ترویستی امریکا در در آبادان برگزار شد

مردم آبادان، ضمن محکوم کردن جنایت‌های آمریکا، بر ایستادگی در برابر دشمنان و دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست»، اقدامات خصمانه و جنایت‌های آمریکا را محکوم کردند و با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدا، بر ادامه راه آنان تاکید کردند.

مراسم وداع با پیکر شهید حمله ترویستی امریکا در در آبادان برگزار شد

مردم آبادان همچنین با حضور پرشور خود، همبستگی و وحدت ملی را در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان به نمایش گذاشتند.

کاپیتان شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان روز جمعه هشتم آبان ۱۴۰۵، در پی حمله دشمن آمریکایی به یک فروند کشتی در آب‌های آزاد خلیج فارس و بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

مراسم وداع با پیکر شهید حمله ترویستی امریکا در در آبادان برگزار شد

این شهید والامقام متولد ۱۱ مهر ۱۳۵۵ در شهر آبادان بود که در جریان این حمله به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر کاپیتان شهید ناصر ابراهیمی‌نژادان پس از برگزاری مراسم وداع، به شهرستان هندیجان منتقل می‌شود و روز دوشنبه در این شهرستان تشییع و خاکسپاری خواهد شد.