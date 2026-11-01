باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا بیرانوند، مدیر باغبانی این سازمان، صبح امروز در جریان بازدید از مزارع کشت زرشک در شهرستان خرم‌آباد، به بررسی وضعیت تولید و چشم‌انداز این محصول ارزشمند پرداخت.

وی در این بازدید اظهار داشت: «در حال حاضر حدود یک هکتار از اراضی استان زیر کشت زرشک قرار دارد. اگرچه با توجه به جوان بودن باغ‌ها و سن پایین درختان (بین ۳ تا ۴ سال)، میزان برداشت فعلی حدود ۲.۵ تن از این سطح است، اما با توجه به میانگین عملکرد کشوری که ۳ تن برآورد می‌شود، انتظار می‌رود با رسیدن درختان به بلوغ، میزان تولید به شدت افزایش یابد.»

بیرانوند با اشاره به ویژگی‌های زیستی این گیاه افزود: «زرشک به دلیل مقاومت بالا و نیاز آبی بسیار ناچیز، گزینه‌ای ایده‌آل برای کشت در اراضی فقیر و شیب‌دار است. از این رو، این محصول طی چند سال اخیر به الگوی کشت استان اضافه شده تا از پتانسیل بالای آن در اراضی کم‌بازده استفاده شود.»

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در پایان خاطرنشان کرد که جهت حمایت حداکثری از کشاورزان در این مسیر، سازمان متعهد به ارائه خدماتی نظیر تأمین نهال‌های اصلاح‌شده، ارائه مشاوره‌های فنی تخصصی، ارائه راهکار‌های نوین برداشت و فرآوری و همچنین تسهیل فرآیند بازاریابی محصولات خواهد بود تا کشاورزان بتوانند با اطمینان بیشتری به توسعه این کشت بپردازند.

منبع: "روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"